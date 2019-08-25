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سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24 أغسطس 2019

كتب يزن فضل كرازفي آخر تحديث
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24 أغسطس 2019
أسعار الذهب اليوم

نقدم لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم المصرية، أحدث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، ليوم السبت الموافق    24 /8 / 2019، الذي يبحث عنه المواطن السعودي بشكل يومي، وخاصة فئة المستثمرين و المقبلين على الزوج، حيث يشهد اليوم إستقرار في أسعار الذهب، لأن سعر الذهب مرتبط ب معدل سعر الدولار الأمريكي ونسبة التزايد تكون عكسية، و سوف نقدم لكم أسعار الذهب بجميع عياراته، عيار 24 الذي يساوي 1845.28 ريال سعودي ويقابلة 94.14$ بالدولار الأمريكي، و سنذكر لكم في التفاصيل باقي العيارات ( 22 – 21 – 18 – 14 – 12 ).

أسعار الذهب بنسبة للعيارات ليوم السبت

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24184.28 ريال$49.14
سعر الذهب عيار 22168.93 ريال$45.04
اسعار الذهب عيار 21161.25 ريال$43.00
اسعار الذهب عيار 18138.21 ريال$36.85
سعر الذهب عيار 14107.50 ريال$28.66
سعر الذهب عيار 1292.14 ريال$24.57
اسعار أوقية الذهب5,731 ريال$1,528
اسعار جنيه الذهب1,290 ريال$343.98
اسعار كيلو الذهب184,281 ريال$49,138

العوامل المؤثرة على سعر الذهب في السعودية

يعد الذهب من المعادن الثمينة في الممكلة العربية، و يوجد عدت عوامل تتأثر ب معدل ازديادها او انخفاضها، و منها سعر الدولار الامريكي، يعتبر الدولار من الاسباب في انخفاض سعر الذهب، و تكون المعدلة كتالي، اذا انخفض سعر الدولار يزداد سعر الذهب، واذا ازداد الدولار الأمريكي يقل سعر الذهب، ومن العوامل القوية سعر النفط الذي يرتبط ب الذهب بشكل مباشر، ومن هذه العوامل الاقبال و الطلب المتزايد على شراء الذهب من قبل الفئات المذكور في الأعلي، واخر هذه العوامل الإنتاج السنوي لذهب من الطبيعة.

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عن الكاتب

يزن فضل كراز

إسمي يزن من فلسطين عايش في غزة عمري 20 سنة.. طالب جامعي في كلية تكنولوجيا المعلومات تخصص هندسة برمجيات بحب قراءة الروايات وكتابة المقالات وعاشق لكرة القدم

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