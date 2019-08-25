سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24 أغسطس 2019

نقدم لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم المصرية، أحدث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، ليوم السبت الموافق 24 /8 / 2019، الذي يبحث عنه المواطن السعودي بشكل يومي، وخاصة فئة المستثمرين و المقبلين على الزوج، حيث يشهد اليوم إستقرار في أسعار الذهب، لأن سعر الذهب مرتبط ب معدل سعر الدولار الأمريكي ونسبة التزايد تكون عكسية، و سوف نقدم لكم أسعار الذهب بجميع عياراته، عيار 24 الذي يساوي 1845.28 ريال سعودي ويقابلة 94.14$ بالدولار الأمريكي، و سنذكر لكم في التفاصيل باقي العيارات ( 22 – 21 – 18 – 14 – 12 ).
أسعار الذهب بنسبة للعيارات ليوم السبت
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|184.28 ريال
|$49.14
|سعر الذهب عيار 22
|168.93 ريال
|$45.04
|اسعار الذهب عيار 21
|161.25 ريال
|$43.00
|اسعار الذهب عيار 18
|138.21 ريال
|$36.85
|سعر الذهب عيار 14
|107.50 ريال
|$28.66
|سعر الذهب عيار 12
|92.14 ريال
|$24.57
|اسعار أوقية الذهب
|5,731 ريال
|$1,528
|اسعار جنيه الذهب
|1,290 ريال
|$343.98
|اسعار كيلو الذهب
|184,281 ريال
|$49,138
العوامل المؤثرة على سعر الذهب في السعودية
يعد الذهب من المعادن الثمينة في الممكلة العربية، و يوجد عدت عوامل تتأثر ب معدل ازديادها او انخفاضها، و منها سعر الدولار الامريكي، يعتبر الدولار من الاسباب في انخفاض سعر الذهب، و تكون المعدلة كتالي، اذا انخفض سعر الدولار يزداد سعر الذهب، واذا ازداد الدولار الأمريكي يقل سعر الذهب، ومن العوامل القوية سعر النفط الذي يرتبط ب الذهب بشكل مباشر، ومن هذه العوامل الاقبال و الطلب المتزايد على شراء الذهب من قبل الفئات المذكور في الأعلي، واخر هذه العوامل الإنتاج السنوي لذهب من الطبيعة.
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