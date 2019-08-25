سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24 أغسطس 2019

نقدم لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم المصرية، أحدث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، ليوم السبت الموافق 24 /8 / 2019، الذي يبحث عنه المواطن السعودي بشكل يومي، وخاصة فئة المستثمرين و المقبلين على الزوج، حيث يشهد اليوم إستقرار في أسعار الذهب، لأن سعر الذهب مرتبط ب معدل سعر الدولار الأمريكي ونسبة التزايد تكون عكسية، و سوف نقدم لكم أسعار الذهب بجميع عياراته، عيار 24 الذي يساوي 1845.28 ريال سعودي ويقابلة 94.14$ بالدولار الأمريكي، و سنذكر لكم في التفاصيل باقي العيارات ( 22 – 21 – 18 – 14 – 12 ).

أسعار الذهب بنسبة للعيارات ليوم السبت

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 184.28 ريال $49.14 سعر الذهب عيار 22 168.93 ريال $45.04 اسعار الذهب عيار 21 161.25 ريال $43.00 اسعار الذهب عيار 18 138.21 ريال $36.85 سعر الذهب عيار 14 107.50 ريال $28.66 سعر الذهب عيار 12 92.14 ريال $24.57 اسعار أوقية الذهب 5,731 ريال $1,528 اسعار جنيه الذهب 1,290 ريال $343.98 اسعار كيلو الذهب 184,281 ريال $49,138

العوامل المؤثرة على سعر الذهب في السعودية يعد الذهب من المعادن الثمينة في الممكلة العربية، و يوجد عدت عوامل تتأثر ب معدل ازديادها او انخفاضها، و منها سعر الدولار الامريكي، يعتبر الدولار من الاسباب في انخفاض سعر الذهب، و تكون المعدلة كتالي، اذا انخفض سعر الدولار يزداد سعر الذهب، واذا ازداد الدولار الأمريكي يقل سعر الذهب، ومن العوامل القوية سعر النفط الذي يرتبط ب الذهب بشكل مباشر، ومن هذه العوامل الاقبال و الطلب المتزايد على شراء الذهب من قبل الفئات المذكور في الأعلي، واخر هذه العوامل الإنتاج السنوي لذهب من الطبيعة.

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