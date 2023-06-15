سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 15-06-2023

يعد سعر الذهب في المملكة العربية السعودية من الأسعار المهمة في المجال الاقتصادي بالنسبة لكثير من السعوديين، خاصةً مع الارتفاع العالمي الذي حدث من فترة في سعر الذهب، وبدأ السعوديين في الاستثمار في الذهب والادخار أيضاً.

علاوة على ذلك، فهو مهم لسيدات المملكة لأنهم يحبون الزينة بالذهب ولبس المشغولات الذهبية مختلفة الأشكال، كما أن من العادات والتقاليد تقديم الذهب في المناسبات السعيدة وفي الزواج في الخطبة، لذلك ننشر لكم سعر الذهب بالسعودية من خلال موقعنا نجوم مصرية يومياً.

سعر الذهب بالريال السعودي

النوع السعر ذهب عيار 24 قيراط 233.93 ريال سعودي ذهب عيار 23 قيراط 224.18 ريال سعودي ذهب عيار 22 قيراط 214.43 ريال سعودي ذهب عيار 21 قيراط 204.69 ريال سعودي ذهب عيار 18 قيراط 175.45 ريال سعودي ذهب عيار 16 قيراط 155.95 ريال سعودي ذهب عيار 14 قيراط 136.46 ريال سعودي أونصة الذهب 7275.94 ريال سعودي كيلو الذهب 233926.76 ريال سعودي

سعر الذهب اليوم بالريال السعودي والدولار

عيار الذهب SAR ريال سعودي دولار أمريكي USD غرام عيار 24 233.93 62.41 غرام عيار 23 224.18 59.81 غرام عيار 22 214.43 57.21 غرام عيار 21 204.69 54.61 غرام عيار 18 175.45 46.81 غرام عيار 16 155.95 41.61 غرام عيار 14 136.46 36.41 غرام عيار 12 116.96 31.2 غرام عيار 10 97.47 26 غرام عيار 9 87.72 23.4 غرام عيار 8 77.98 20.8 غرام عيار 6 58.48 15.6 أونصة الذهب 7275.94 1941.15 كيلو الذهب 233926.76 62409.53

وبالتالي نكون نشرنا لكم سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بالريال السعودي والدولار عن اليوم الخميس الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٣، وللمزيد على مدار اليوم حول أسعار الذهب يمكنكم متابعتنا عبر موقعكم المفضل “نجوم مصرية”.

أخبار حول الذهب الأيام السابقة في المملكة

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14/ 6/ 2023

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 13/ 6/ 2023.