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سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة الموافق 09-08-2019

كتب حسين كرازفي آخر تحديث

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الجمعة الموافق 09-08-2019، حيث سجلت أسعار الذهب في دولة المملكة العديد من الإنخفاض والإرتفاع في الأونة الاخيرة وذلك بفعل إرتفاع وإنخفاض سعر الدولار الأمريكي، حيث يعتبر الدولار الأمريكي من أبرز المؤثرات التي تعمل على التأثير على سعر الذهب في العالم بشكل كبير، وإيضاً يتأثر سعر الذهب بفعل سعر برميل النفط في العالم، حيث يتأثر من خلاله، بالإضافة إلى الطلب والعرض في المملكة ذاتها، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بعرض كافة اسعار الذهب عند كافة العيارات من خلال هذا المقال .

سعر الذهب

يهتم الكثير من رواد الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي بسعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية، هذا ويعتمد على السعر من خلال سعر الدولار وبرميل النفط، بالإضافة إلى العرض والطلب، هذا ويهتم بسعر الذهب العديد من الفئات في دولة المملكة، ومن أبزر تلك الفئات المدخرين والمستثمرين، بالإضافة إلى الشباب المقبلين على الزواج في المملكة.

سعر الذهب في يوم الجمعة

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24181.12 ريال$48.28
سعر الذهب عيار 22166.03 ريال$44.26
اسعار الذهب عيار 21158.49 ريال$42.25
اسعار الذهب عيار 18135.84 ريال$36.21
سعر الذهب عيار 14105.65 ريال$28.17
سعر الذهب عيار 1290.56 ريال$24.14
اسعار أوقية الذهب5,633 ريال$1,502
اسعار جنيه الذهب1,268 ريال$337.99
اسعار كيلو الذهب181,121 ريال$48,283

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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