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سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 09-07-2019 بالريال السعودي

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 09-07-2019 بالريال السعودي
أسعار الذهب اليوم

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 09-07-2019 ، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمدخرين والمستثمرين وأصحاب المحلات عن أسعار الذهب في المملكة ، حيث يعتبر هذا المعدن من أبرز وأهم المعادن في العالم ، حيث يستخدم في الزينة وفي الإستثمار والإدخار ، ويبحث عنه بكثرة الشباب المقبلين على الزواج من أجل تجهز فرحهم ، ويتحكم في قيمة الذهب العديد من العوامل ، ومن أبرز تلك العوامل العرض والطلب على السلعة ، بالإضافة إلى سعر الدولار الأمريكي في المملكة ، هذا ويعاني الذهب في الفترة الأخيرة من التذبذب في الأسعار والقيمة .

سعر الذهب في السعودية اليوم

يشهد سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية تذبذب في الأونة الأخيرة ، وذلك بسبب إرتفاع وإنخفاص قيمة الدولار الأمريكي ، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام من خلال هذا الجدول كافة اسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, عيار  22,  عيار 18, عيار  14,  عيار 12 ) في السعودية ، وسوف نقوم بنشر قيمة وأسعار الذهب في موقعنا بشكل دوري ، ويوضح الجدول التالي كافة الأسعار عند جميع العيارات للذهب :-

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24168.34 ريال سعودي$44.88
سعر الذهب عيار 22154.31 ريال سعودي$41.14
اسعار الذهب عيار 21147.30 ريال سعودي$39.27
اسعار الذهب عيار 18126.26 ريال سعودي$33.66
سعر الذهب عيار 1498.20 ريال سعودي$26.18
سعر الذهب عيار 1284.17 ريال سعودي$22.44
اسعار أوقية الذهب5,235 ريال سعودي$1,396
اسعار جنيه الذهب1,178 ريال سعودي$314.17
اسعار كيلو الذهب168,338 ريال سعودي$44,881

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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