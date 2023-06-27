سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٣

يعتبر سعر المعدن الأصفر “الذهب” في المملكة العربية السعودية من الأسعار المهمة داخل المجال الاقتصادي ولمواطني المملكة المهتمين بالاستثمار والادخار في هذا المجال منذ فترة ليست ببعيدة.

كما يهتم بالذهب سيدات المملكة العربية السعودية لاستخدامه في الحلي والزينة ويستخدمون عيار ٢٤ من الذهب بغزارة لنقائه وجودته ولمعانه وبريقه الواضح، ويقدموه كهدايا لبعضهم البعض.

كما يتم استخدام في تقديمه في الخطبة من العريس لعروسته كعادات وتقاليد في المجتمعات العربية المختلفة، لذلك ننشر سعر الذهب في المملكة يومياً من خلال موقعنا نجوم مصرية، يمكنكم متابعتنا ومعرفة الأسعار والتحديثات الخاصة بها.

سعر الذهب بالريال في السعودية اليوم

النوع السعر ذهب عيار 24 قيراط 231.75 ريال سعودي ذهب عيار 23 قيراط 222.1 ريال سعودي ذهب عيار 22 قيراط 212.44 ريال سعودي ذهب عيار 21 قيراط 202.78 ريال سعودي ذهب عيار 18 قيراط 173.81 ريال سعودي ذهب عيار 16 قيراط 154.5 ريال سعودي ذهب عيار 14 قيراط 135.19 ريال سعودي أونصة الذهب 7208.29 ريال سعودي كيلو الذهب 231751.99 ريال سعودي

سعر الذهب بالدولار والريال في السعودية اليوم

عيار الذهب SAR ريال سعودي دولار أمريكي USD غرام عيار 24 231.75 61.81 غرام عيار 23 222.1 59.23 غرام عيار 22 212.44 56.66 غرام عيار 21 202.78 54.08 غرام عيار 18 173.81 46.36 غرام عيار 16 154.5 41.2 غرام عيار 14 135.19 36.05 غرام عيار 12 115.88 30.9 غرام عيار 10 96.56 25.75 غرام عيار 9 86.91 23.18 غرام عيار 8 77.25 20.6 غرام عيار 6 57.94 15.45 أونصة الذهب 7208.29 1922.4 كيلو الذهب 231751.99 61806.7

وبالتالي نكون نشرنا لكم كل ما يخص سعر الذهب في السعودية عن اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣، ويمكنكم المتابعة ومعرفة كل حديد في الأسعار على مدار اليوم.