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سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 13-08-2019

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 13-08-2019
أسعار الذهب

يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن سعر الذهب في المملكة اليوم الثلاثاء الموافق 13-08-2019، حيث يهتم الكثير من المستثمرين والمدخرين والشباب المقبلة على الزواج بسعر وقيمة الذهب، حيث يستخدم الذهب في العديد من المهام، ومن أبرزها هو زينة للنساء، ويستخدم كثيراً من قبل الشباب المقبل الزواج عن طريق شرائه للزينة، كما ويستخدم من قبل المستثمرين من أجل الإستثمار فى ذلك المعدن، ويستخدم كثيراً من قبل المدخرين من أجل الإدخار وتحويل المال لديهم إلى الذهب للحفاظ على قيمة المال، حيث يعتبر الذهب من أقوى المعادن تداولاً في السوق العالمي.

سعر الذهب في السعودية

يعتمد سعر الذهب في كافة البلدان العربية والعالمية على العديد من العوامل من أبرزها سعر الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى سعر برميل النفط، حيث يتأثر الذهب بالدولار الامريكي، يذكر ان الدولار الامريكي يعاني كثيراً في الفترة الحالية من اضطراب في السعر، بالإضافة إلى عامل العرض والطلب الذي يعتبر العامل الأبرز على سعر الذهب، وسوف نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية أسعار الذهب لهذا اليوم.

سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24182.33 ريال$48.60
سعر الذهب عيار 22167.13 ريال$44.55
اسعار الذهب عيار 21159.54 ريال$42.53
اسعار الذهب عيار 18136.75 ريال$36.45
سعر الذهب عيار 14106.36 ريال$28.35
سعر الذهب عيار 1291.16 ريال$24.30
اسعار أوقية الذهب5,670 ريال$1,512
اسعار جنيه الذهب1,276 ريال$340.22
اسعار كيلو الذهب182,325 ريال$48,601

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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