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سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 14/ 6/ 2023

عبد الرحمن رضا

يعد سعر الذهب في المملكة من أهم الأسعار الذي يهتم بها الشعب السعودي، بسبب استخدامهم للذهب في الاستثمار والادخار، وخاصةً مع الارتفاع العالمي في سعر الذهب.

- صورة 1 - اسعار الذهب اليوم في السعودية | اسعار الذهب في السعودية اليوم | بكام سعر الذهب في السعودية

علاوة على ذلك، يُستخدم الذهب في المملكة العربية السعودية في الهدايا القيمة والباهظة، كما يستخدم في الأفراح والخطبة كعادات وتقاليد عربية، لذلك ننشر سعر الذهب بالمملكة يومياً من خلال موقعنا نجوم مصرية.

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سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 21/ 6/ 2023

سعر الذهب بالريال السعودي

النوع السعر
ذهب عيار 24 قيراط 234.22 ريال سعودي
ذهب عيار 23 قيراط 224.46 ريال سعودي
ذهب عيار 22 قيراط 214.7 ريال سعودي
ذهب عيار 21 قيراط 204.94 ريال سعودي
ذهب عيار 18 قيراط 175.66 ريال سعودي
ذهب عيار 16 قيراط 156.15 ريال سعودي
ذهب عيار 14 قيراط 136.63 ريال سعودي
أونصة الذهب 7284.99 ريال سعودي
كيلو الذهب 234217.96 ريال سعودي

سعر الذهب بالدولار والريال السعودي

عيار الذهب SAR ريال سعودي دولار أمريكي USD
غرام عيار 24 234.22 62.45
غرام عيار 23 224.46 59.85
غرام عيار 22 214.7 57.25
غرام عيار 21 204.94 54.64
غرام عيار 18 175.66 46.84
غرام عيار 16 156.15 41.63
غرام عيار 14 136.63 36.43
غرام عيار 12 117.11 31.23
غرام عيار 10 97.59 26.02
غرام عيار 9 87.83 23.42
غرام عيار 8 78.07 20.82
غرام عيار 6 58.55 15.61
أونصة الذهب 7284.99 1942.45
كيلو الذهب 234217.96 62451.33

وبالتالي نكون نشرنا لكم سعر الذهب في المملكة العربية السعودية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وسنوفيكم بكافة التغييرات على مدار اليوم وحتى الانتهاء تابعونا لمعرفة كل جديد.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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