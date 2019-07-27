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سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد الموافق 28-07-2019

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد الموافق 28-07-2019
سعر الذهب

نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية سعر الذهب لهذا اليوم الأحد الموافق 28-07-2019، حيث يزداد البحث عن قيمة الذهب في المملكة، وذلك بسبب اضطراب في قيمة الذهب بين الحين والأخر، ويعتبر الذهب من أبرز المعادن التي يبحث عنها المواطن في كافة البلدان العربية عن سعرها، هذا وقد شهدت أسعار الذهب في هذا اليوم إرتفاع طفيف عن يوم أمس، وسوف نقوم من خلال هذا المقال بعرض قيمة الذهب عن كافة العيارات، ويتأثر الذهب بفعل العديد من العوامل التى تعمل على التأثير عليه ومن أبرز تلك العوامل سعر الدولار الأمريكي، وسعر برميل النفط، بالإضافة إلى العرض والطلب في الدولة ذاتها .

سعر الذهب في السعودية اليوم

سوف نرصد لكم جدولاً نوضح من خلال كافة أسعار الذهب في هذا اليوم الأحد الموافق 28-07-2019، حيث سنوضح من خلال هذا الجدول سعر الذهب عن عيار 24 ، عيار 22 ، عيار 18، عيار 14، عيار 12، وسعر كليو الذهب وسعر أوقية الذهب ، بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب، وسوف نرصد لكم من خلال هذا الجدول كافة التفاصيل هو المعدن الثمين :-

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24171.16 ريال سعودى$45.64
سعر الذهب عيار 22156.89 ريال سعودى$41.83
اسعار الذهب عيار 21149.77 ريال سعودى$39.93
اسعار الذهب عيار 18128.37 ريال سعودى$34.23
سعر الذهب عيار 1499.84 ريال سعودى$26.62
سعر الذهب عيار 1285.58 ريال سعودى$22.82
اسعار أوقية الذهب5,323 ريال سعودى$1,419
اسعار جنيه الذهب1,198 ريال سعودى$319.46
اسعار كيلو الذهب171,156 ريال سعودى$45,637

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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