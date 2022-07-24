سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 24 يوليو 2022

يبحث الكثير من الشعب السعودي على أسعار الذهب اليومية، وتختلف أسعار الذهب يومياً وفق عدة عوامل تحكم سوق الذهب، لذلك من واجبنا نحن يومياً أن نقدم لك سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 24 يوليو 2022، وذاك إيماناً منا بأهمية الذهب لدى الشعب السعودي وكما يحبون التزيين بالذهب في حياتهم الاعتيادية والمناسبات أيضاً، حيث إنه معدن باهظ وثمين وله دلالات قوية في المجتمعات العربية.

أسعار الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي

أولاً / وحدة الذهب “أونصة الذهب” يبلغ السعر اليوم بالريال السعودي ” 6، 490.28 ”، وفي المقابل السعر بالدولار أمريكي “1، 727.44 “.

ثانياً / جرام الذهب عيار 24 بلغ سعره بالريال السعودي “208.69”، بينما جاء السعر بالدولار أمريكي بمبلغ “55.54”.

ثالثاً / جرام الذهب عيار 22 وصل السعر بالريال السعودي “191.30” في حين أن السعر بالدولار أمريكي وصل إلى“50.92”.

رابعاً / جرام ذهب عيار 21 بلغ سعره بالريال السعودي “182.60”، بينما وصل سعره بالدولار أمريكي إلى “48.60”.

خامساً / وحدة الذهب عيار 18 وصلت في السعر بالريال السعودي “156.52” في حين أنها وصلت في السعر بالدولار الأمريكي “41.66”.

سادساً / بلغ جرام الذهب عيار 14 بالسعر بالريال السعودي “121.74” بينما السعر بالدولار أمريكي وصل إلى “32.40”.

سابعاً / وحدة الذهب أو جرام الذهب عيار 12 وصل بالسعر بالريال السعودي “104.35” في حين إنه وصل السعر بالدولار الأمريكي “27.77”.

ثامناً / وحدة الذهب عيار 10 وصلت في السعر بالريال السعودي “86.95” مقابل السعر بالدولار أمريكي “23.14”.

أسعار الذهب في محلات الذهب بالريال السعودي

يذكر أن وحدة الذهب “أونصة الذهب” وصل سعر الشراء بالريال السعودي “6، 490.28 ” بينما سعر البيع بالريال السعودي “6، 506.51 “.

في حين أن جرام الذهب عيار 24 وصل سعر الشراء بالريال السعودي “208.69” بينما وصل سعر البيع بالريال السعودي “209.21”.

في غضون ذلك، جرام الذهب عيار 22 وصل سعره في الشراء بالريال السعودي “191.30” في حين أن سعر البيع بالريال السعودي “191.78”.

علاوة على ذلك، وصلت وحدة الذهب عيار 21 سعر الشراء بالريال السعودي “182.60” سعر البيع بالريال السعودي “183.06”.

ووصل جرام الذهب عيار 18 سعر الشراء بالريال السعودي“156.52” سعر البيع بالريال السعودي “156.91”.

في حين أن وحدة الذهب عيار 14 وصل سعر الشراء بالريال السعودي “121.74” بينما سعر البيع بالريال السعودي “122.04”.

علاوة على ذلك، وحدة الذهب عيار 12 في الشراء وصلت لسعر“104.35” بالريال السعودي، بينما سعر البيع بالريال السعودي “104.61”.

في غضون ذلك، وحدة الذهب أو جرام الذهب عيار 10 سعر الشراء بالريال السعودي“86.95” بينما سعر البيع بالريال السعودي“87.17”.