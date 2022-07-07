أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 7-7-2022 وعيار 22 يُسجل 192.85 ريال سعودي

خلال تلك الفترة شهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفاً، وخلال تعاملات يوم أمس الأربعاء 6 يوليو 2022 كان هُناك انخفاضاً في أسعار الذهب في السعودية، ومن جِهة أخرى فإنه من المُتوقع أن يقوم “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” بنشر تفاصيل اجتماع شهر يونيو الذي تم الإعلان خلاله عن زيادة أسعار الذهب عالمياً، وإليكم أدناه أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 7-7-2022.

سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس

اليوم شهد السوق السعودي هبوطاً ملحوظاً في أسعار الذهاب، وعِند النظر إلى سعر الذهب مباشر في السعودية فقد أن عيار 24 قد سجل 210.39 ريال سعودي بعدما بلغ أمس الأربعاء 213.21 ريال سعودي، وسوف نُوضح لكم أسعار الذهب اليوم مباشر في السعودية عبر الجدول التالي، وسوف نُبين لكم سعر جرام الذهب في السعودية شامل الضريبة:

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار سعر جرام الذهب عيار 24 210.39 ريال سعودي 56.10 $ سعر جرام الذهب عيار 22 192.85 ريال سعودي 51.43 $ سعر جرام الذهب عيار 21 184.09 ريال سعودي 49.09 $ سعر جرام الذهب عيار 18 157.79 ريال سعودي 42.08 $ سعر جرام الذهب عيار 14 122.73 ريال سعودي 32.73 $ سعر أونصة الذهب بيع 6,543.75 ريال سعودي 1,745.00 $ سعر أونصة الذهب شراء 6,540.50 ريال سعودي 1,746.00 $

أسعار الذهب في السعودية اليوم بيع وشراء

يتساءل العديد من المُواطنين “كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21” ولذلك سوف نُوضح لكم عبر الجدول التالي أدناه سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية، وأيضاً سعر جرام الذهب عيار 21 شراء جديد والعديد من التفاصيل الأخرى عبر الجدول أدناه:

الوحدة بيع مُستعمل شراء جديد سعر جرام الذهب عيار 22 187.85 ريال سعودي 225.64 ريال سعودي سعر جرام الذهب عيار 21 179.09 ريال سعودي 217.22 ريال سعودي سعر جرام الذهب عيار 18 152.79 ريال سعودي 211.44 ريال سعودي

أسعار الذهب عالمياً اليوم

أوضح الخُبراء أن هُناك حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الذهب عالمياً، حيث سجل سعر الأوقية 1,771 $ وذلك بعد الهبوط الملحوظ الذي شهده سوق الذهب العالمي أول أمس الثلاثاء، وجدير بالذكر أن الملاذ الآمن هذا العام قد انخفض بُقرابة الـ3%، ولكن مُتوقع أن يشهد سوق الذهب العالمي زيادة طفيفة في أسعار الذهب.