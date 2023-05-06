سعر الذهب اليوم السبت 6-5-2023 فى السعودية بالريال السعودى والدولار الأمريكى
سعر الذهب اليوم السبت 6-5-2023 بالريال السعودى والدولار الأمريكى
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ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 مايو 2023 XAU/SAR
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عيار الذهب
|
ريال سعودي SAR
|
دولار أمريكيUSD
|عيار24
|243.08
|64.82
|عيار 23
|232.95
|62.12
|عيار 22
|222.83
|59.42
|عيار 21
|212.7
|56.72
|عيار 18
|182.31
|48.62
|عيار 16
|162.06
|43.22
|عيار 14
|141.8
|37.81
|عيار 12
|121.54
|32.41
|عيار 10
|101.82
|27.01
|عيار 9
|91.16
|42.31
|عيار 8
|81.03
|21.61
|عيار 6
|60.77
|16.21
|اونصة الذهب
|7560.72
|2016.24
|كيلو الذهب
|243082.75
|64823.76