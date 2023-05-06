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سعر الذهب اليوم السبت 6-5-2023 فى السعودية بالريال السعودى والدولار الأمريكى

سلمى محسن

سعر الذهب اليوم السبت 6-5-2023  بالريال السعودى والدولار الأمريكى

اسعار الذهب فى السعودية الان
أسعار الذهب فى السعودية الان

سعر الذهب اليوم السبت 6-5-2023 فى السعودية بالريال السعودى والدولار الأمريكى 1 6/5/2023 - 4:57 ص

سعر الذهب
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ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 مايو 2023 XAU/SAR

عيار الذهب

ريال سعودي SAR

دولار أمريكيUSD
عيار24 243.08 64.82
عيار 23 232.95 62.12
عيار 22 222.83 59.42
عيار 21 212.7 56.72
عيار 18 182.31 48.62
عيار 16 162.06 43.22
عيار 14 141.8 37.81
عيار 12 121.54 32.41
عيار 10 101.82 27.01
عيار 9 91.16 42.31
عيار 8 81.03 21.61
عيار 6 60.77 16.21
اونصة الذهب 7560.72 2016.24
كيلو الذهب 243082.75 64823.76
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سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد

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