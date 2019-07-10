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سعر الذهب اليوم الاربعاء 10 يوليو 2019 في السعودية “Sudia Arabia Gold Prices” 

كتب إيمان عبدهفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم الاربعاء 10 يوليو 2019 في السعودية “Sudia Arabia Gold Prices” 

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-7-2019، في المملكة العربية السعودية “Sudia Arabia Gold Prices” ،  الموافق  7 من ذي القعدة لعام 1440هـــــــــ، ويبحث الكثيرون من المواطنين السعوديين عن اسعار الذهب، ويرجع ذلك لانه يتميز بإحتفاظه بقيمته مهما مر الزمن، واصبح الاستثمار فيه أكثر أمننا على المستوي المحلي والدولي أيضا،ويهتم بمعرفه أسعار الذ1هب ايضا الشباب المقبلين على الزواج،سواء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، و تبحث النساء عن أسعاره بهدف شراءه والتزين به،او للشراء أو التبديل، ونتعرف الآن على أسعار الذهب عيار 21، وعيار 22، وعيار 24 .

سعر الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

نقدم لكم أسعار جرام الذهب  في المملكة العربية السعودية لجميع أعيرة الذهب اليوم الحالي، واخر أخبار سوق الذهب  من خلال الجدول التالي :

الوحدةريال سعوديدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24168.53 ريال سعودي$44.94
سعر الذهب عيار 22154.49 ريال سعودي$41.19
اسعار الذهب عيار 21147.47 ريال سعودي$39.32
اسعار الذهب عيار 18126.40 ريال سعودي$33.70
سعر الذهب عيار 1498.31 ريال سعودي$26.21
سعر الذهب عيار 1284.27 ريال سعودي$22.47
اسعار أوقية الذهب5,241 ريال سعودي$1,398
اسعار جنيه الذهب1,180 ريال سعودي$314.56
اسعار كيلو الذهب168,534 ريال سعودي$44,936

 

سعر الذهب في السعودية خلال  الأيام السابقة

اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
الإثنين 8  يوليو 2019168.01147.01126.0198.0184.01
الاحد 7 يوليو168.75147.66126.5698.4484.37
السبت 6  يوليو168.75147.66126.5698.4484.37
الجمعة 5  يوليو168.93147.81126.7098.5484.46
الخميس 4  يوليو170.75149.41128.0799.6185.38
الاربعاء 3 يوليو171.08149.69128.3199.7985.54
الثلاثاء 2  يوليو170.59149.27127.9499.5185.29
الاثنين 1  يوليو166.97146.10125.2397.4083.49
الاحد 30  يونيو170.00148.75127.5099.1785.00
 السبت 29  يونيو170.00148.75127.5099.1785.00

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عن الكاتب

إيمان عبده

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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