أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج 2022 وبالتزامن مع اقتراب الحج بالكاد هُناك العديد من الاستفسارات المُتعلقة بهذا الأمر من قِبل المُواطنين بالمملكة العربية السعودية والمُقيمين وأيضاً حجاج الخارج، ومن أكثر الأسئلة تداولاً بين المُواطنين السعوديين هي “كم تكلفة الحج من داخل السعودية”، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن “موعد التسجيل في الحج 1443″، وفيما يلي وعبر تقريرنا التالي سوف نُسلط الضوء لتوضيح الأمر حول سعر الحج الداخلي 2022 من داخل السعودية.

موعد التسجيل في الحج 1443

عُقد اليوم مؤتمر صحفي من قِبل “وزارة الحج والعمرة” بالمملكة العربية السعودية، وعبر هذا المؤتمر تم الإعلان عن إتاحة رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وأعلنت أنه سوف يكون التسجيل مُتاحاً من يوم الجُمعة “الرابع” 4 ذو القعدة 1443 المُوافق “الثالث” 3 يونيو 2022 مـ، وأشارت من جانبها “الحج والعمرة” أنه يتبقى 9 أيام ومن ثَم ينتهي التسجيل في الحج.

سعر الحج للسعوديين 2022

من جِهة أخرى قامت “وزارة الحج والعمرة” بإطلاق 3 حملات أو “باقات الحج 2022“، وسوف نُسلط الضوء للحديث عن “كم تكلفة الحج الداخلي”:

باقة أبراج الضيافة المُميزة: وتلك الباقة تأتي بتكلفة 13,560 ريال سعودي، وتلك التكلفة تكون شاملة للتنقل بين المشاعر داخل الأراضي المُقدسة، وذلك بالإضافة إلى تقديم المزيد من الخدمات الطبية، وجدير بالذكر أن هذا السعر لا يكون شاملاً لضريبة القيمة المُضافة. باقة المُخيمات الضيافة المُميزة: وتأتي تلك الباقة بتكلفة تصل إلى 25,381 ريال سعودي وهي أيضاً غير شاملة لقيمة الضريبة المُضافة ولكنها تشمل التنقل بين الأراضي المُقدسة بالإضافة إلى إقامة الحجاج. باقة المُخيمات ضيافة عادية: وللحديث عن “أسعار برامج الحج” أو حملات الحج فجدير بالذكر أن تلك الباقة تشهدت إقبال العديد نظراً لسعرها المُتماشي مع العديد من الفئات داخل المملكة، وتكون تكلفة باقة ضيافة المُخيمات 12,113 ريال سعودي.

ما هي شروط الحج 2022 في السعودية؟

بعد أن تطرقنا للحديث عن “تكلفة الحج 1443” سوف نُوضح لكم أهم الاشتراطات الموضوعة من قِبل “وزارة الحج والعمرة” بالمملكة العربية السعودية، وأهم الشروط التي تم تحديدها كالآتي:

يجب أن يكون المُتقدم حاصلاً على “ تصريح الحج 2022 ” من خلال التسجيل عبر بوابة الحج والعمرة.

” من خلال التسجيل عبر بوابة الحج والعمرة. أن لا يقل سن المُتقدم للحج عن 18 عام وأن يكون الحد الأعلى 65 عام.

أن لا يُعاني المُتقدم على الحج من الأمراض المُزمنة أو حتى الأمراض المُعدية.

توفير الوثيقة الخاصة بالفحص الطبي الخاص بالفيروس المُستجد.

تم التوضيح على أن أولوية القبول تكون لكافة المُتقدمين الذين لم يسبق لهم من قبل أداء مناسك الحج.

بالنسبة للمُتعافين فسوف يتم السماح لهم بالحج وهُم “المُعافين المُحصنين”، ويُسمح أيضاً بالحج لمن تلقوا الجُرعة الواحدة بشرط أن يكون قد أمضى عليها أكثر من 14 يوم.

طريقة التسجيل في الحج 1443

يُمكن لأي من الأشخاص سواء من المُواطنين أو المُقيمين بالمملكة العربية السعودية الذين انطبقت عليهم الشروط أعلاه والراغبين في أداء مناسك الحج التقديم في الحج 2022 عبر الخطوات التي تجدونها أدناه، وهي تتمثل في الآتي:

أولاً سوف يتم زيارة “المِنصة الإلكترونية لحجاج الداخل”.

يتبع ذلك القيام بالنقر على تبويب “تسجيل الرغبة”.

من الخطوة السابقة إلى التالية التي تتمثل في قراءة الأحكام والشروط جيداً ومن ثَم إدخال المعلومات التالية:

اسم المُستخدم. رقم الهاتف. البريد الإلكتروني. كود التحقق الذي تم استلامه على الجوال.

يلي ذلك القيام بإرفاق البيانات التالية:

رقم الهوية الوطنية للمُواطنين السعوديين. تاريخ الميلاد للمُواطنين السعوديين. رقم الإقامة بالنسبة للمُقيمين. تاريخ انتهاء الإقامة للمُقيمين.

إرفاق رقم هوية المحرم وتوضيح الصِلة بالنسبة “للنساء”.

الخطوة التالية وهي القيام باختيار موعد “النفرة” من يوم 12-13 من شهر ذو الحجة.

بعد ذلك يتم التدقيق في كافة البيانات التي تم إدخالها ومن ثَم القيام بطباعة طلب التسجيل في الحج.

في الأخير سوف ينتظر المُتقدم الحصول على “تصريح الحج” لأداء المناسك.

أسعار حملات الحج 1443 – 2022

ما هو سعر الحج 2022؟ يُعد ذلك من أكثر التساؤلات في الفترة الحالية، وجدير بالذكر أنه تم توضيح الأمر بخصوص أن أسعار باقات الحج ترتبط بارتباط المزايا والخدمات التي يتم تقديمها عبر “برامج الحج” أو حملات الحج، وإليكم أسعار باقات الحج وتكلفة الحج للسعوديين عبر الجدول التالي:

البرنامج سعر الباقة برنامج الحج المُيسر تكلفة الفرد الواحد 3,638 ريال سعودي برنامج الحج الاقتصادي تكلفة الفرد الواحد تبدأ من 3,829 إلى 5,456 ريال سعودي برنامج الحج العام تكلفة الفرد الواحد تبدأ من 6,833 ريال إلى 15,540 ريال سعودي برنامج الحج باقة التوفير تكلفة الفرد الواحد تبدأ من 3,447 ريال إلى 4,797 ريال سعودي برنامج الحج باقة الضيافة بلس تكلفة الفرد الواحد تبدأ من 7,561 ريال إلى 8,161 ريال سعودي

طريقة سداد رسوم الحج 2022 من خلال الصراف الآلي

جدير بالذكر أنه يُمكن سداد الرسوم من خلال بعض الطرق المُتعارف عليها والتي تم تحديدها من قِبل “وزارة الحج والعمرة” وتتمثل تلك الطُرق في “التسديد عبر الصراف الآلي” أو من خلال “نظام سداد”، أما عن الطريقة الأولى فهي كالآتي:

الذهاب إلى أقرب صراف آلي ومن ثَم وضع “البطاقة”.

سوف يتم التوجه إلى قائمة الخدمات ومنها النقر على أيقونة “الخيارات الرئيسية”.

يتبع ذلك القيام بكتابة “كود الدفع” ويليه النقر على خيار “التأكيد”.

سوف يقوم المُستخدم بعد ذلك بإرفاق “رقم الفاتورة” أو “كود المُشترك” أو “رقم الحساب البنكي”.

الخطوة التالية وبعد النقر على خيار “تأكيد” سوف يتم اختيار “تسديد فاتورة”.

طريقة تسديد باقات الحج من خلال نظام سداد 1443

يتم تسديد تكاليف الحج من داخل السعودية ودفع قيمة الرسوم عبر التوجه إلى نظام “سداد الإلكتروني” ومن ثَم اتباع الخطوات التالية: