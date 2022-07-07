سعر البيتكوين اليوم أمام الريال السعودي |7 يوليو 2022

ما هو سعر البيتكوين اليوم أمام الريال السعودي 2022 ؟

البيتكوين (Bitcoin) هي عملة رقمية مشفرة.

يشهد البيتكوين في الفترة الأخيرة اضطرابا كبيرا، ولذلك يبحث الكثير من الناس عن سعر البيتكوين أمام العملات المختلفة.

الآن سنعرض لكم سعر البيتكوين أمام الريال السعودي:

1 ريال سعودي = 0.0000 بيتكوين

1 بيتكوين = 78,504.62 ريال سعودي

سعر البيتكوين(BTC) مقابل الريال السعودي (SAR) خلال الأيام الماضية:

1- سعر البيتكوين أمام الريال السعودي ليوم

1 بيتكوين = 77,247.53 ريال سعودي



2- سعر البيتكوين أمام الريال السعودي ليوم

1 بيتكوين = 76,442.36 ريال سعودي

3- سعر البيتكوين أمام الريال السعودي ليوم

1 بيتكوين = 73,298.74 ريال سعودي

في هذه المقالة القصيرة نكون قد استعرضنا سعر البيتكوين مقابل الريال السعودي لثلاث أيام متتالية.