سعر البيتكوين اليوم أمام الريال السعودي |الجمعة 8 يوليو 2022

سعر البيتكوين اليوم أمام الريال السعودي يوم 8 يوليو:

البيتكوين يشهد اضطرابا كبيرا هذه الفترة، ولذلك يبحث الناس في المملكة عن أسعار البيتكوين مقابل الريال السعودي، وفي هذه المقالة سنفيدكم بهذا الشأن.

سعر البيتكوين مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 8 يوليو:

ما زال سعر البيتكوين الواحد فوق الـ21000 دولار، وسجل اليوم سعر البيتكوين 81,493 ريال سعودي.

وبهذا السعر يستقر سعر البيتكوين نسبيا.

سعر البيتكوين(BTC) مقابل الريال السعودي (SAR) خلال الأيام الماضية:

سعر البيتكوين مقابل الريال السعودي ليوم الخميس 7 يوليو:

1 بيتكوين = 81,098.55 ريال سعودي

سعر البيتكوين مقابل الريال السعودي ليوم الأربعاء 6 يوليو:

1 بيتكوين = 77,247.53 ريال سعودي

سعر البيتكوين أمام الريال السعودي ليوم الثلاثاء

1 بيتكوين = 76,442.36 ريال سعودي