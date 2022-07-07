سعر البيتكوين اليوم أمام الريال السعودي |الجمعة 8 يوليو 2022
سعر البيتكوين اليوم أمام الريال السعودي يوم 8 يوليو:
البيتكوين يشهد اضطرابا كبيرا هذه الفترة، ولذلك يبحث الناس في المملكة عن أسعار البيتكوين مقابل الريال السعودي، وفي هذه المقالة سنفيدكم بهذا الشأن.
سعر البيتكوين مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 8 يوليو:
ما زال سعر البيتكوين الواحد فوق الـ21000 دولار، وسجل اليوم سعر البيتكوين 81,493 ريال سعودي.
وبهذا السعر يستقر سعر البيتكوين نسبيا.
سعر البيتكوين(BTC) مقابل الريال السعودي (SAR) خلال الأيام الماضية:
سعر البيتكوين مقابل الريال السعودي ليوم الخميس 7 يوليو:
1 بيتكوين = 81,098.55 ريال سعودي
سعر البيتكوين مقابل الريال السعودي ليوم الأربعاء 6 يوليو:
سعر البيتكوين أمام الريال السعودي ليوم الثلاثاء
1 بيتكوين = 76,442.36 ريال سعودي