سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022 من أرامكو | | أرامكو تٌعلن أسعار البنزين 91 و 95 في السعودية 10/7/2022

كما عودنا الملايين من المواطنين السعوديين مع بداية كل شهر ميلادي جديد يبحثون بشكل مكثف عن سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022، وذلك حيث يتطلعون إلى التعرف على الأسعار الجديدة التي تقدمها شركة أرامكو، فمن المقرر أن تقوم شركة ARAMCO السعودية بإعلان سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022 يوم غد الأحد الموافق 10 يوليو 2022 والموافق 11 ذي الحجة 1443هـ، وذلك حيث تعتبر شركة أرامكو السعودية هي المسؤولة عن المراجعة الدورية لأسعار النفط في المملكة حيث تتم المراجعة بشكل شهري ويتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في مواعيد محدده من كل شهر ميلادي جديد، وإليكم الآن متابعينا الكرام تفاصيل الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين.

سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022

ينتظر الجميع الإعلان الرسمي عن سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022 من جانب شركة أرامكو وذلك من أجل التعرف على ما إن كانت الأسعار ارتفعت أم لا، وذلك حيث شهدت أسعار الكيروسين وغاز البترول المسال ارتفاعاً ملحوظ وذلك وفقاً للأسعار التي تم إعلانها من جانب الشركة، وحتى الآن لم تقم الشركة بالإعلان عن أسعار البنزين ومشتقاته الجديدة في المملكة فمن المنتظر أن يتم الإعلان عنها مساء يوم غد بمشيئة الله وذلك لبدأ العمل بها في المملكة بداية من الاثنين الموافق الحادي عشر 11 من يونيو 2022 في جميع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية.

جدول أسعار البنزين في السعودية شهر يوليو

وقبل ساعات قليلة من الإعلان عن سعر البنزين في السعودية لشهر يوليو 2022 نذكركم متابعينا الكرام بالأسعار الخاصة بالبنزين ومشتقاته التي أعلنتها الشركة الشهر الماضي والتي يتم العمل بها حتى هذه اللحظة في كافة المحطات، والتي تأتي على النحو التالي:-