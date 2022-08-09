سعر البنزين في السعودية شهر أغسطس 2022 | | تسعيرة بنزين 91 و 95 لشهر أغسطس في المملكة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر البنزين في السعودية شهر أغسطس 2022، حيث يمتلك البنزين أهمية كبيرة جداW في كل القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية والخدمات أيضاً، ومن المعروف أن أسعار البنزين غير ثابتة ويتم تغييرها كل شهر، وشهدت الفترة الأخيرة حدوث تغير في أسعار البنزين خاصة بعد انتشار فيروس كورونا وأزمة حرب روسيا وأوكرانيا، والتي قد أثرت على الكثير من القطاعات لذلك يزداد التساؤل حول سعر البنزين في السعودية شهر أغسطس 2022 والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في خلال الساعات القليلة القادمة في جميع محطات الوقود في المملكة.

سعر البنزين في السعودية شهر أغسطس 2022

من المترقب إعلان شركة أرامكو السعودية سعر البنزين في السعودية شهر أغسطس 2022 في يوم 10 من شهر أغسطس وإلى الآن يتم استخدام الأسعار القديمة الخاصة بشهر يوليو والتي تم إعلانها يوم 10 يوليو 2022 الماضي، وسوف يتم إعلان أسعار النفط ومشتقاته وبصورة خاصة بنزين 91 وبنزين 95، وذلك لأنهم أكثر استهلاكا في المملكة العربية السعودية ولكن في هذا الوقت يتم استخدام التسعيرة القديمة وهي على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 91 حوالي 2.18 ريال سعودي.

وسعر لتر البنزين 95 حوالي 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين حوالي 0.81 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل 0.63 ريال سعودي.

سعر لتر غاز البترول المسال 0.90 ريال سعودي.

سعر لتر الجاز حوالي 0.52 ريال سعودي.

أرامكو أسعار البنزين في السعودية لشهر أغسطس

سوف تعقد شركة أرامكو السعودية مؤتمر خلال هذا الشهر وسوف يتم عقد هذا المؤتمر يوم 10 من كل شهر ميلادي حتى تقوم بإعلان سعر البنزين في السعودية شهر أغسطس 2022، والتي سوف يتم استخدامها حتي يوم 10 من شهر سبتمبر وإلى الآن يتم استخدام التسعيرة القديمة لشهر يوليو إلى أن يتم الإعلان عن التسعيرة الجديدة، وتعتبر شركة أرامكو من أكبر الشركات المتخصصة في النفط في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم ببيع الوقود بالجملة وبالتجزئة وتحرص هذه الشركة على ضبط الأسعار، كما تقدم أجود أنواع الوقود بحيث يكون الوقود خالي من أي شوائب قد تؤثر على المحرك، وهي الشركة المسؤولة عن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية.