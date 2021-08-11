سعر البنزين اليوم.. أرامكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة عن شهر أغسطس 2021

بواسطة إسلام عوض

أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين والتي سيتم العمل بها بدايةً من اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من أغسطس الجاري، وتقوم الشركة بتعديل الأسعار ومراجعتها بشكل شهري ليتناسب مع الأسعار العالمية، وتتم هذه المراجعة في اليوم العاشر من كل شهر ويتم العمل بها من اليوم الحادي عشر من نفس الشهر.

سعر البنزين اليوم.. أرامكو تعلن رسمياً أسعار البنزين عن شهر أغسطس 2021 والتنفيذ من اليوم الأربعاء

أسعار البنزين الجديدة بدايةً من اليوم

سعر البنزين اليوم.. أرامكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة عن شهر أغسطس 2021 1 11/8/2021 - 8:16 ص

واليوم أقرت شركة أرامكو سعر البنزين عن أغسطس الجاري وحتى يوم 10 من سبتمبر القادم، ولوحظ في أسعار البنزين هذا الشهر التي أعلنتها ارامكو، عدم وجود أي تغيير في الأسعار، وهذا يعني تثبيت الأسعار وعدم وجود أي زيادات عليها.

سعر البنزين اليوم.. أرامكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة عن شهر أغسطس 2021 2 11/8/2021 - 8:16 ص

وبعد إقرار أسعار الوقود عن شهر أغسطس 2021 تكون بذلك الأسعار ثابته للشهر الثالث على التوالي، وجاءت الأسعار بداية من اليوم 11 أغسطس كالتالي:

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ديزل: 0.52.
كيروسين: 0.70.
غاز مسال: 0.75.

سعر البنزين اليوم.. أرامكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة عن شهر أغسطس 2021 3 11/8/2021 - 8:16 ص



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.