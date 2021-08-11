سعر البنزين اليوم.. أرامكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة عن شهر أغسطس 2021

أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين والتي سيتم العمل بها بدايةً من اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من أغسطس الجاري، وتقوم الشركة بتعديل الأسعار ومراجعتها بشكل شهري ليتناسب مع الأسعار العالمية، وتتم هذه المراجعة في اليوم العاشر من كل شهر ويتم العمل بها من اليوم الحادي عشر من نفس الشهر.

أسعار البنزين الجديدة بدايةً من اليوم

واليوم أقرت شركة أرامكو سعر البنزين عن أغسطس الجاري وحتى يوم 10 من سبتمبر القادم، ولوحظ في أسعار البنزين هذا الشهر التي أعلنتها ارامكو، عدم وجود أي تغيير في الأسعار، وهذا يعني تثبيت الأسعار وعدم وجود أي زيادات عليها.

وبعد إقرار أسعار الوقود عن شهر أغسطس 2021 تكون بذلك الأسعار ثابته للشهر الثالث على التوالي، وجاءت الأسعار بداية من اليوم 11 أغسطس كالتالي:

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بنزين 91 سعر 2.18 للتر.

بنزين 95 سعر 2.33 للتر.

ديزل: 0.52.

كيروسين: 0.70.

غاز مسال: 0.75.