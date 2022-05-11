سعر البنزين الجديد في السعودية في مايو وفقاً لتحديث شركة ارامكو الجديد

يتساءل الكثير من الأفراد عن أسعر البنزين والتحديثات التي قامت شركة”أرامكو” بإصدارها حيث تقوم الشركة المسؤولة بشكل كامل عن أسعار البنزين ومشتقاته بالإعلان عن الأسعار الجديدة وتحديثاتها لكل شهر ميلادي، وجدير بالذكر أنه تقوم أرامكو بإعادة التسعير بناءً على عدد من العوامل من أهمها سعر البرميل في الأسواق العالمية وكذلك الأحوال الاقتصادية.

سعر البنزين الجديد في السعودية

في الساعات المنصرمة لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار البنزين، ولكن دعنا نشير إلى أن المملكة تعد واحدة من أهم الدول التي تمتلك نفط وبترول في الشرق وتقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة دورية للأسعار سعر البنزين الجديد في السعودية كل شهر ميلادي وبالتحديد في يوم العاشر منه الشهر بعد أن كانت تقزم الشركة بعمل تلك المراجعة بشكل ربع سنوي، وجميعنا في انتظار الإعلان بشكل رسمي عن قائمة الأسعار الجديدة في ظل توقعات بعض الخبراء بوجود زيادة هذا الشهر نتيجة ارتفاع سعر الدولار وما يشهده العالم في الفترة الحالية من اضطرابات اقتصادية كبيرة.

تعرف على سعر البنزين الجديد في السعودية

في اليوم العاشر من شهر مايو سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة والتي سيتم تطبيقها فعليا بداية من اليوم 11 من شهر مايو، ولكن حتى اللحظة الحالية يتم العمل بالأسعار القديمة التي قد سبق وتم الإعلان عنها في شهر أبريل وهي :

لتر بنزين 91 = 2.18 ريال سعودي.

لتر بنزين 95 = 2.33 ريال سعودي.

لتر الديزل = 0.63 ريال سعودي.

لتر الغاز الطبيعي = 0.75 ريال سعودي.

لتر الكيروسين = 0.70 ريال سعودي.

ومع بداية اقتراب الموعد الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة وينتظر الكثيرون لمعرفة ما إذا كانت الأسعار ستتغير أم ستبقى مستقرة كما شهدت الأشهر الماضية، وهو ما سنعرفه خلال الساعات القادمة فور إعلان أرامكو عن التسعيرة الجديدة.