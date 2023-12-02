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سعد الشهيب يحذر: كثرة استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى الفشل الكلوي

أحمد مراد

قال الأستاذ بجامعة المؤسس، والاستشاري في أمراض الكلى، الدكتور سعد الشهيب “إن كثرة استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

سعد شهيب يحذر: كثرة استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى الفشل الكلوي

صورة- المصدر: netdoctor

جاء ذلك خلال تدوينة كتبها الشهيب عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” بتاريخ 30 نوفمبر الماضي، وأضاف “إن الذين يتناولون المضادات الحيوية بكثرة يكونون عرضة للإصابة بالبتكيريا العنيدة التي تستجيب فقط للمضاد الحيوي الذي يسمى كولستين، والذي يتسبب في إحداث الإصابة بالفشل الكلوي عند استخدامه”.

وأشار الاستشاري السعودي إلى أن من أسباب تدهور المزاج لدى الإنسان، هو تغير البكتيريا في الجهاز الهضمي، وانقراض البكتيريا المفيدة، ومن بين الأسباب الرئيسية في حدوث ذلك هو تناول المضادات الحيوية بكثرة، وبشكل متكرر، وبعض أمراض الأمعاء ونوع الغذاء.

أعراض استخدام المضادات الحيوية

وفي ثنايا تدوينته، ذكر الشهيب المهتم بالتثقيف الصحي على نحو دائم عبر حسابه على منصة X، أعراض استخدام المضادات الحيوية بكثرة، وهي الإسهال المزمن مع فقدان الوزن، وقال “أتذكر شخصا في السبعينيات من عمره كانت تلك هي السبب في وفاته”.

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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