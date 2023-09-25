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سرقوا مبلغ كبير.. إيقاف ثلاث ضباط صف في الأمن العام بعد استيلائهم على أموال من صندوق الأمانة والكشف عن قيمته

أسماء صبري

أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن تدخل الهيئة في قضية جنائية تم ضبطها مؤخرًا بالإضافة لمجموعة من الجرائم الجنائية الأخرى المماثلة.

- صورة 1 - سرقوا مبلغ كبير.. إيقاف ثلاث ضباط صف في الأمن العام بعد استيلائهم على أموال من صندوق الأمانة والكشف عن قيمته

الأمن العام السعودي - مصدر الصورة: صدى.

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والتعاون مع وزارة الداخلية، فقد تم توقيف والقبض على ثلاثة أشخاص من ضباط الصف بالمديرية العامة للأمن العام بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي كبير قدره 877,522 ريال سعودي من صناديق الأمانات بالمراكز التي كانوا يزاولون مهامهم فيها.

كما تم إيقاف عقيد لحصوله على رشوة مالية بلغت قيمتها ما يصل للمليون ريال.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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