“سدايا” طريق المملكة نحو العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي واستخدامه لصالح البشرية

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن إطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع شركة “إنفيديا”.

حيث تهدف تلك الأكاديمية إلى بناء جيل متمكن في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تطوير قدرات وطنية قوية والمنافسة عالمياً لتحقيق الطموحات والأهداف المستقبلية.

“سدايا” وأكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي

هذا وتعد أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءًا من أكاديمية “سدايا” التي تسعى إلى تطوير مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدامه في إيجاد حلول ذكية وتحسين العمليات، لذا فقد قامت الهيئة بالتعاون مع شركة “إنفيديا” وهي شركة رائدة في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف وضع بصمة سعودية مميزة في هذا المجال وتحقيق تطلعات المملكة لتكون قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي واستخدامه لصالح البشرية.

مرجع وطني للبيانات والذكاء الاصطناعي

إطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها “سدايا” لتعزيز دورها كمرجع وطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، حيث تسعى الهيئة لبناء القدرات الوطنية وتعزيز المنافسة العالمية من خلال تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية وجعل المملكة مركزًا عالميًا لأحدث التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

المنتدى العالمي للمدن الذكية وتبني نماذج مبتكرة

من الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي للمدن الذكية يهدف إلى تشكيل رؤية طموحة لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية ودعم خطط تطوير المدن لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتحسين جودة الحياة، كما يسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون الدولي في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع الكفاءة والاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة لسكان المدن.