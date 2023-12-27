“سدايا” تعرض مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي خلال منتدى الباحة

قدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، اليوم، بعرض عدداً من مشروعات الذكاء الاصطناعي، وجهودها في بناء القدرات، وذلك خلال المعرض المصاحب لمنتدى الباحة للذكاء الاصطناعي ، والذي انطلق اليوم تحت رعاية سمو أمير منطقة الباحة بتنظيم من (سدايا) بالتعاون مع جامعة الباحة.

توافد زوار المعرض

وتوافد عدد كبير من الزوار على المعرض من منسوبي جامعة الباحة وطلابها وطالباتها والمهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي من مختلف القطاعات الحكومية في المنطقة.

مشروعات المعرض

وشمل المعرض مشروعات: تحسين جودة الصور، والأفلام التاريخية، مشروع مراقبة المنتجات البترولية، مشروع صوتك المختص بتحويل الكلام إلى نصوص اعتماداً على تقنيات التعرّف على الصوت، وعرض عن أكاديمية سدايا وبرامجها التدريبية التي تسعى من خلالها إلى دعم وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال قيادة عدد من البرامج والأنشطة الواعدة بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة بالمجال لصناعة القدرات والكفاءات لسوق العمل، فضلاً عن استعراض بعض أعمال آرتاثون الذكاء الاصطناعي الذي شارك فيه عددٍ من خبراء الذكاء الاصطناعـي وعلوم البيانــات والفنانيــن والمهتميــن بالفنــون البصريــة- وجاء ليحاكــي أســلوبًا فنيــًا جديــدًا قائمــًا علــى الــذكاء الاصطناعــي، ويشجع على المنافسة في تحقيق ريادة الفنون الرقمية المبنية على الذكاء الاصطناعي.

تضمن المعرض أجنحة لطلاب وطالبات جامعة الباحة الذين قدموا مجموعة من مشروعاتهم البحثية للتخرّج في مجالات : البرمجة والذكاء الاصطناعي، والزراعة، ومعالجة اللغات الطبيعية.

تجد الإشارة إلى أن منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي يأتي في إطار جهود (سدايا) في تعزيز الوعي بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي ورفع مستوى المعرفة تجاه هذا المجال التقني المتقدم، لاسيما طلاب وطالبات الجامعات الذين يعوّل عليهم الكثير في بناء حاضر ومستقبل المملكة.

ماهي سدايا؟

سدايا هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهي عبارة عن هيئة حكومية أنشئت بالأمر الملكي رقم (74167) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ، وترتبط مباشرةً برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء.