“سدايا” تشارك بورشة عمل في مؤتمر EMNLP العالمي المقام في سنغافورة

تواجدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” ، في ورشة عمل “النماذج اللغوية العربية التحديات والفرص” التي جاءت في إطار أعمال المؤتمر EMNLP العالمي المقام في سنغافورة، حيث يعتبر أول مؤتمر يهتم بمعالجة اللغة العربية الطبيعية.

شعار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا" _ مصدر الصورة: سكاي نيوز

ممثل سدايا

وحضر نيابة عن “سدايا” في الورشة مستشارة الذكاء الاصطناعي الدكتورة عريب العويشق، التي عرضت جهود الهيئة في بناء النماذج اللغوية الكبيرة، وجمع أكبر مجموعة بيانات عربية، وبناء النماذج اللغوية لتخدم اللغة العربية، وسبل تطويرها، مشيرة إلى أهمية أبعاد السلامة في تطوير النماذج اللغوية الضخمة بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق تحدثت الدكتورة عريب العويشق قائلة “إن نماذج اللغات الضخمة هي نماذج تعلم عميق كبيرة جدًا مدرَّبة مسبقًا على كميات هائلة من البيانات، بينما معالجة اللغات الطبيعية (NLP) هي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي الذي يتيح لأجهزة الحاسب فهم اللغة البشرية وإنشائها ومعالجتها، ولديها القدرة على استجواب البيانات مع نص اللغة الطبيعية أو الصوت بشكل كامل وفعال”.

وتهدف مؤسسة “سدايا” من خلال هذه المشاركة لإبراز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حتى تبوأت أعلى المؤشرات العالمية في تلك التقنيات المتقدمة، علاوة على ما قامت به من جهود متعددة في نقل وتوطين وإنتاج المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عملية التحول الرقمي ودمجها في عمليات التنمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

وفي ظل تلك المجهودت، دشنت “سدايا” نظام “صوتك” المتقدم لتحويل الكلام إلى نصوص، وذلك اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تتيح التعرف على الصوت، ويتميز هذا الحل التقني المتطور بدقته العالية في معرفة اللهجات المحلية المختلفة بشكل يتفوق على جميع التطبيقات الحالية.

ماهي سدايا ؟

سدايا هي الإختصار لإسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي والتي تم تدشينها في 2019 بأمر ملكي، وتتبع إدارتها بشكل مباشر رئيس مجلس الوزارء، كما يتبعها المركز الوطني للذكاء الإصطناعي والمركز الوطني لإدارة المعلومات.

وتعمل سدايا على تطوير الإستراتيجية السعودية للمعلومات.