“سدايا”: تدريب أكثر من 46 ألف مواطن ومواطنة خلال عام 2023 في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي

قامت هيئة “سدايا” بتدريب أكثر من 46 ألف مواطن ومواطنة خلال عام 2023 في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومن الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية المرموقة قد بذلت جهودا كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي، حيث تضمنت خطتها التطويرية، الارتقاء بالمستوى التقني والتكنولوجي داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنها تعمل على رفع كفاءات الأفراد العاملين بهذا القطاع، من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

دور المملكة في تدعيم مبادرة سدايا

وتحظى هذه المبادرة التي أطلقتها سدايا، بدعم كبير مقدم من القيادة الملكية بالمملكة العربية السعودية متمثلة في جلالة الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، وولي العهد السعودي “الأمير محمد بن سلمان”.

وذلك من أجل الحصول على كفاءات شبابية متعددة في هذا المجال الهام جداً، من أجل مواكبة سوق العمل العالمي.

كما أنها تسعى إلى توزيع تلك الكفاءات في المهن المتعددة داخل السعودية، من أجل الارتقاء والتقدم الدائم للملكة.

ولقد عززت سدايا تعاونها مع القطاعات المختلفة داخل المملكة، لتوفير التقنيات والأجهزة المطلوبة، كما أنها تعاونت مع الكثير من المختصين والخبراء.

وذلك من أجل تطوير القدرات التكنولوجية، وتعزيز التجارب العملية للذكاء الاصطناعي، للنهوض بكافة القطاعات المختلفة.

برامج أكاديمية سدايا للبيانات والذكاء الاصطناعي

ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية سدايا تقوم بتقديم أربعة برامج فريدة من نوعها، في مجال التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وهي:-

تقدم سدايا برنامج القدرات الوطنية لمتخصصي علوم البيانات والتحليل. كما إنها تقدم برنامج رفع الوعي بواسطة الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى إنها تقدم برنامج التدريب التعاوني للذكاء الاصطناعي. واخيرا فإن سدايا لم تهمل برنامج عملاء سدايا، حيث أطلقت الأكاديمية هذا البرنامج أيضاً، ضمن أولوياتها البرمجية.

أهداف برامج سدايا للبيانات والذكاء الاصطناعي