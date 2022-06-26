سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب 2022

تعمل شركة الكهرباء السعودية على تقديم خدمة سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب، من دون الحاجة إلى مراجعة الشركة أو فروعها مما يمنح العملاء مرونة أكثر في عملية سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب، ولكي يتمكن العميل من إتمام العملية يجب التقيد بالخطوات التي سنأتي على ذكرها، بالإضافة إلى ذكر الرسوم المترتبة على التأخير ب سداد فاتورة الكهرباء، وإمكانية تقسيط عملية السداد.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب:

الولوج إلى موقع شركة الكهرباء. الضغط على تبويب تسجيل. إدخال اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور. إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة. الضغط على تبويب تسجيل الدخول بواسطة رقم الحساب.

كيفية دفع رسوم تأخير سداد فاتورة الكهرباء في السعودية:

في حال تعثر سداد فاتورة الكهرباء لسبب ما، وترتب تحصيل غرامة تأخير سداد من المستفيد لا بد من اتباع الخطوات التالية من أجل إتمام عملية السداد:

الولوج إلى صفحة الموقع الرئيسية. الذهاب إلى صفحة التسجيل. إدخال اسم المستخدم. إدخال كلمة السر. إدخال رمز التحقق. الضغط على تبويب تسجيل الدخول. الضغط على القائمة الرئيسية. اختيار الخدمات الإلكترونية. الضغط على غرامة تأخير. تحديد مبلغ الغرامة التي يجب دفعه. الضغط على الدفع.

كيفية تقديم طلب تقسيط سداد فاتورة الكهرباء برقم الحساب:

الدخول إلى موقع شركة الكهرباء. الولوج إلى تسجيل الدخول. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة. إدخال رمز التحقق الموجود أمامك على الشاشة. الضغط على تسجيل الدخول. الضغط على القائمة الرئيسية. الضغط على الخدمات الإلكترونية. تعيين الخدمات المطلوبة. اختيار تطبيق الدفع. إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بعملية الدفع. الضغط على إرسال.

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