“السعودية”.. سجن ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يوماً دون عذر ودفع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال

مؤخراً أصدرت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية العديد من القرارات التي تتعلق بشأن المنظومة التعليمة، ولكن واحد من تِلك القرارات قد أحدث ضجة عارمة في المملكة، حيث تم الإعلان خلال اليومين المُنصرمين أنه تم الإعلان عن قرار جديد مُرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ”غياب الطُلاب”، حيث أصدرت “وزارة التعليم” قرار بسجن ولي أمر الطالب الذي يتغيب عن الدراسة 20 يوماً دون عذر ودفع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال.. وبدوره “نجوم مصرية” يُسلط الضوء أكثر على تفاصيل الخبر.

قرار وزارة التعليم الجديد بشأن غياب الطُلاب.. المصدر: صحيفة سبق

غرامة 100 ريال وسجن عامين لولي الأمر عِند تغيب نجله عن الدراسة بدون عذر

من قِبل “السلطات السعودية” تم تم إقرار قانون إحالة ولي الأمر حال تغيب نجله عن الدراسة لمُدة 20 يوماً دون عذر إلى النيابة العامة، واستناداً إلى نظام حماية الطفل تقوم “النيابة العامة” بالتحقيق مع ولي الأمر بشأن هذا الأمر.. وعلى سياق مُتصل أيضاً قامت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن تطبيقها لـ”آلية جديدة” تتعلق بحالة تغيب الطُلاب والطالبات عن الدراسة، وتِلك الآلية تتمثل في:

التحقيق مع أولياء الأمور.

الإحالة إلى المحكمة الجزائية.

بعد ذلك يتم إحالة ولي أمر الطالب مُباشرة إلى “النيابة العامة”، وبدورها تقوم بإحالة ملف الإدعاء والتحقيق بشكل كامل إلى “المحكمة الجزائية”.

ماذا بعد ثبوت إهمال ولي الأمر وغياب الطالب؟

حال ثبت إهمال ولي الأمر بشأن نجله الذي تغيب فترة عن الدراسة يحق للقاضي أن يقوم بإصدار حكماً تعزيزاً بسجن “ولي الأمر” لمُدة مُناسبة، ويجدر الإشارة إلى أن “الجِهات القضائية” تستند في استدعاء أولياء الأمور بهذا الشأن على المادة 23 من نظام حماية الطفل.

“محام” يؤكد على قانون سجن ولي أمر الطالب المُتغيب دون عذر

على صعيد آخر أيضاً أوضح “رياض العنقري” المحامي أنه سوف يتم إيقاع العقوبة على ولي الأمر بالسجن لمُدة عامين ودفع غرامة مالية تُقدر بـ 100 ريال سعودي، وذلك حال تم ثبوت المُخالفة الخاصة بتغيب الطالب مُدة بدون عذر عن المدرسة.

هل تتجاوز العقوبة “عامين”؟

وفقاً للمادة الـ 23 من نظام حماية الطفل أن العقوبة لا تتجاوز “عامين”، ويتم دفع غرامة مائة ألف ريال، وفي ذلك إشارة إلى أن كافة القواعد المنصوص عليها تم وضعها في الأساس بهدف “حماية الطفل” لكي يتم مُباشرة الدراسة بكل سهولة ويُسر.