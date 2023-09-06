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سجن وغرامة .. النيابة العامة توضح عقوبة ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص

إلهام محمد

أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عقوبة ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص، وقالت إن التدخل الطبي مسموح به لعلاج العقم بسبب ضعف الخصوبة أو عن وجود مرض قابل للعلاج حسب التقرير الطبي، ومن خلال السطور التالية سنتطرق للحديث عن عقوبات ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص، كما ذكرتها النيابة العامة.

تحذير عاجل من النيابة العامة

تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن عقوبة ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص المصدر.. صحيفة عاجل

عقوبات مزاولة علاج العقم دون ترخيص

حذرت النيابة العامة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، كل من يمارس علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غبر المستوى المرخص به، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:

تحذيراً لممارسي علاج العقم والإخصاب دون ترخيص من النيابة العامة
تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن عقوبة ممارسة علاج العقم والإخصاب دون ترخيص المصدر.. صحيفة عاجل
  • السجن مدة تصل إلى خمس سنوات أو أكثر.
  • غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
  • إلغاء ترخيص مزاولة هذه المهنة.
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إلهام محمد

أنا حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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