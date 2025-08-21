أخبار السعودية

حقيقة تعطل أعمال الحفر في ستاد الأهلي الجديد بسبب التربة

أحمد المدبولي

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد بشأن وجود تربة خرسانية في أرض استاد الأهلي الجديد تسببت في تعطيل أعمال الحفر خلال الفترة الماضية.

 

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد أشار في تصريحات إذاعية إلى توقف أعمال الحفر عند عمق 10 أمتار بسبب ظهور طبقة خرسانية.

 

الأمر الذي أثار جدل واسع بين جماهير القلعة الحمراء، ليخرج مصدر ويوضح.

 

وأوضح المصدر أن هذه المعلومات غير دقيقة مؤكداً أن ما وُجد بالفعل هو طبقة من التربة الصخرية وهو أمر طبيعي في مثل هذه المشروعات.

 

حيث يتطلب التعامل معها معدات وأدوات خاصة دون أن يشكل ذلك عائق أمام استكمال الإنشاءات.

 

وشدد المصدر على أن الأعمال في مشروع الاستاد تسير بشكل طبيعي وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكداً أن ظهور التربة الصخرية لن يؤثر على سير المشروع أو على مواعيد الانتهاء المقررة.

