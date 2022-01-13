سبب وفاة الفنان علي الهويريني يتصدر تريند “تويتر” .. الحزن يُخيم على الوسط الفني السعودي

سبب وفاة الفنان علي الهويريني اليوم، يبحث عنها الآلاف من محبي الفنان الشهير الراحل بعد أن أعلن نجله عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” نبأ وفاته منذ قليل، حيث بدأ المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية في البحث عن وفاة الفنان علي الهويريني ومرضه الذي كان يعاني منه منذ ما يقارب الشهر، كما دشنوا هاشتاق حمل اسم #علي_الهويريني_في_ذمه_الله، عبروا فيه عن حزنهم من هذا النبأ، ونعوا فيه الفنان علي الهويريني بكلمات رثاء.

سبب وفاة الفنان علي الهويريني اليوم

البداية كانت عندما أعلنت الصفحة الرسمية للفنان علي الهويريني على تويتر، في منتصف شهر ديسمبر الماضي تعرضه لوعكة صحية شديدة نُقل على إثرها إحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة الرياض ، لكنه لم يعلن الفنان علي الهويريني عن مرضه الذي كان يعاني منه، فلم يطلب من المتابعين له والمحبين سوى الدعاء.

الأستاذ علي الهويريني

تم نقله للمستشفى

ويتواجد الآن في غرفة العمليات اسأل الله أن يشفيه ويلبسه ثوب الصحة والعافية

ولا يحتاج منكم الى الدعاء . — علي الهويريني (@huwairini_ali) December 18, 2021

ومنذ قليل أعلن نجل الفنان علي الهويريني على الصفحة ذاتها نبأ وقاته كما أنه أعن موعد ومكان تشييع الجثمان في بيان مقتضب حيث كتب يقول: بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة والدي علي الهويريني في ذمة الله الصلاة عليه في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وفاة الفنان علي الهويريني وولد علي عبد الله الهويريني في 19 مايو عام 1945 في مدينة البدائع التابعة لمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، تلقى علومه الابتدائية فيها ثم انتقل للرياض ودرس في المعهد الصناعي، ليلتحق فيما بعد بجامعة كولومبيا في لوس أنجلوس بالمملكة المتحدة الأمريكية.

بمجرد إعلان وفاة الفنان علي الهويريني تصدر هاشتاق #علي_الهويريني_في_ذمه_الله التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث انهالت المشاركات من محبين الفنان الراحل، حيث كتب أحد المغردين يدعى ناصر الدوسري: “رحل الجسد و سيوضع تحت التراب.. وراح يبقى أثره بمقاطع فيديو كثيرة.. لن نزكي احدا على الله ولكن يشهد الله أني أغبطه على الأثر اللي تركه.. رحمك الله يا علي وغفر لك.. موت الناس مثل علي موعظة حية لمن سيرحلون غدًا وخلفهم مقاطع يخجل الواحد أن يقابل الله فيها”.

في حين نشر آخر فيديو للفنان علي الهويريني، وعلق يقول: “سيغيب ذلك الحس المرهف والفلسفة الجميلة العميقة والفكر المتميز، سنفتقد ذالك الطرح للقصيد بطريقة المعروف هو بها، رحمة الله عليك”.

من هو الفنان علي الهويريني