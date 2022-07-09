سبب وفاة الأمير تركي بن سعود وموعد صلاة الجنازة

بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير تركي آل سعود يوم السبت العشر من ذي الحجة الذي يصادف اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك 1443. وقال الديوان الملكي في بيان له “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”، وحاليا يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية عمليات بحث رهيبة عن سبب وفاة الأمير تركي وهل كان يعاني من مرض لذلك سنتعرف من خلال موقع نجوم مصرية عن السبب الحقيقي الذي أودى لوفاة وفاة الأمير تركي الذي يعتبر من أبرز الشخصيات المهمة في السعودية وعلى مستوى الوطن العربي.

من هو الأمير تركي بن سعود

يعتبر الراحل الأمير تركي بن سعود أحد أحفاد الأمير تركي بن سعود بن عبد العزيز نجل الملك الثاني للمملكة العربية السعودية الملك سعود بن عبدالعزيز، لا يعرف عنه انشغاله بالسياسة، ولا توجد معلومات كثيرة عن سيرته الشخصية، كما أن كل المعلومات تؤكد أنه مازال في مرحلة الشباب حتى إن جده يبلغ حاليا تسعة وستون سنة، ومشر العيد من رواد منصة تويتر تغريدات النعي والعزاء بعد صدور بيان الديوان الملكي للأمير الراحل.

أن لله وأنا إليه راجعون ، انتقل لله أخي وابن عمي تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز 💔 اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار🤲🏻💔 pic.twitter.com/J9zsGX8T5j — سعود بن تركي بن ثامر آل سعود (@_SALSAUD11) July 9, 2022

سبب وفاة الأمير تركي بن سعود

تداولت العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية سبب وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أكدت أنه كان يعاني من مرض عضال وآلام في الأعوام الأخيرة، كما أنه أدخل للمستشفى في الأيام الماضية بعد أن ساءت حالته الصحية وتعرضه لوعكة صحية كانت السبب في وفاته.

موعد صلاة الجنازة على جثمان الأمير تركي بن سعود

حسب الإعلان الأخير للديوان الملكي السعودي فإنه سيصلى عليه يوم غدا الأحد ثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.