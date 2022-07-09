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سبب وفاة الأمير تركي بن سعود وموعد صلاة الجنازة

عبد الجليل فارس

بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير تركي آل سعود يوم السبت العشر من ذي الحجة الذي يصادف اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك 1443. وقال الديوان الملكي في بيان له “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”، وحاليا يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية عمليات بحث رهيبة عن سبب وفاة الأمير تركي وهل كان يعاني من مرض لذلك سنتعرف من خلال موقع نجوم مصرية عن السبب الحقيقي الذي أودى لوفاة وفاة الأمير تركي الذي يعتبر من أبرز الشخصيات المهمة في السعودية وعلى مستوى الوطن العربي.

سبب وفاة الأمير تركي بن سعود وموعد صلاة الجنازة

من هو الأمير تركي بن سعود

يعتبر الراحل الأمير تركي بن سعود أحد أحفاد الأمير تركي بن سعود بن عبد العزيز نجل الملك الثاني للمملكة العربية السعودية الملك سعود بن عبدالعزيز، لا يعرف عنه انشغاله بالسياسة، ولا توجد معلومات كثيرة عن سيرته الشخصية، كما أن كل المعلومات تؤكد أنه مازال في مرحلة الشباب حتى إن جده يبلغ حاليا تسعة وستون سنة، ومشر العيد من رواد منصة تويتر تغريدات النعي والعزاء بعد صدور بيان الديوان الملكي للأمير الراحل.

وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود

عاجل| الديوان الملكي السعودي يعلن منذ قليل وفاة الأمير تركي ورواد مواقع التواصل ينعون الأمير الراحل

سبب وفاة الأمير تركي بن سعود

تداولت العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية سبب وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أكدت أنه كان يعاني من مرض عضال وآلام في الأعوام الأخيرة، كما أنه أدخل للمستشفى في الأيام الماضية بعد أن ساءت حالته الصحية وتعرضه لوعكة صحية كانت السبب في وفاته.

موعد صلاة الجنازة على جثمان الأمير تركي بن سعود

حسب الإعلان الأخير للديوان الملكي السعودي فإنه سيصلى عليه يوم غدا الأحد ثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

عبد الجليل فارس

عبدالجليل فارس حاصل على بكالوريوس في العلوم القانونية والإدارية، متصرف إداري في مؤسسة تعليمية، كاتب محتوى فى نجوم مصرية


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28 تعليقات
  1. جويده خميس يقول

    اللهم اغفر له وارحمه واجعل مرضه في ميزان حسناته

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  2. تركي يقول

    هل تمت تصفيته 🤔🤔🤔

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  3. [email protected] يقول

    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنه ونعيمها ويصبر اهله

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  4. مهندس عبدالعزيز العكلة يقول

    انا لله وانا اليه راجعون ولاحولا ولاقوة الا بالله العلي العظيم
    رحم الله فقيد الأمة واسكنه فسيح جنانه ، احسن الله ختام الامير بافضل،أيامه مما يخفف عزاءالامة والأسرة العريقة واحسن عزاءها

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  5. غير معروف يقول

    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب

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  6. غير معروف يقول

    معرفناش سبب الوفاة!!!!!

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  7. غير معروف يقول

    ربي يرحمه ويغفر له ويدخله الجنه من دون حساب ولا عقاب

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  8. سعيد غيث مقيم مصرى ٠٥٥٠٦٠٨٣٣٨ يقول

    الله يرحمه و يدخله الجنة

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  9. اشرف من مصر يقول

    اللهم اغفر له وارحمه وزد له فى حسناته وتجاوز عن سيئاته واغسله بالماء والثلج والبرد وادخله فسيح جناتك يا ارحم الراحمين

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  10. مالك شغل يقول

    كلنا ع هذا الموال الله يحسن خاتمتنا يارب ويرحم جميع اموات المسلمين والمسلمات يارب العالمين

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  11. غير معروف يقول

    كلنا ع هذا الموال الله يحسن خاتمتنا يارب ويرحم جميع اموات المسلمين والمسلمات يارب العالمين

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  12. غير معروف يقول

    الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته

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  13. غير معروف يقول

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك

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  14. أم فارس يقول

    الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه اللهم امين يارب العالمين ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

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  15. غير معروف يقول

    الله يرحمه ان لله وان اليه راجعون

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  16. غير معروف يقول

    انا لله وانا اليه راجعون

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  17. غير معروف يقول

    الله يرحمه ويغفر ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنة أن لله وإن إليه راجعون عظم الله اجركم ورحم الله ميتكم حسبي الله ونعم الوكيل استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر صدقه جاريه عن المرحوم الأمير تركي رحمه الله

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  18. غير معروف يقول

    رحمه الله وغفر له

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  19. يوسف راشد الشايقي يقول

    اسئل الله ان يغفرله ويرحمه ويجبر عزاء ذويه ويحلله ويبيحه ويبدله بارا غير داره واهلا غير اهله ويجعله في عليين وينقبه كالثوب الأبيض من الدنس ويطهره كثلج اميييييين والحمدلله على كل حال.

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  20. غير معروف يقول

    الله يرحمه يارب العالمين ويوسع منازله ويكفر سيئاته ماظهر منها وما بطن ، ويارب تسكنه فسيح جناتك ، اللهم يارب تعفي عنه وتجعله في روضه من رياض الجنه اللهم امين يارب العالمين
    انا لله وانا اليه راجعون
    ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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  21. فواز الرشيدي يقول

    الله يرحمه وعضم الله اجركم

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    1. غير معروف يقول

      عظم وليس عضم

  22. غير معروف يقول

    رحمه الله عليه

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    1. غير معروف يقول

      انالله وأنا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

  23. غير معروف يقول

    رحمه الله وغفر الله له واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب
    وجبر الله مصابكم أسرته الكريمه
    والله يحسن لنا الختام
    فلن يبقى احد على وجه هذه الأرض
    فكلنا راحلون والحمد لله على قضاىه وقدره

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  24. غير معروف يقول

    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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  25. ياسر يقول

    كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

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  26. Hemat Ibrahim يقول

    ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه ويثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة

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