سبب وفاة الأمير تركي بن سعود وموعد صلاة الجنازة
بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير تركي آل سعود يوم السبت العشر من ذي الحجة الذي يصادف اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك 1443. وقال الديوان الملكي في بيان له “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”، وحاليا يزداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية عمليات بحث رهيبة عن سبب وفاة الأمير تركي وهل كان يعاني من مرض لذلك سنتعرف من خلال موقع نجوم مصرية عن السبب الحقيقي الذي أودى لوفاة وفاة الأمير تركي الذي يعتبر من أبرز الشخصيات المهمة في السعودية وعلى مستوى الوطن العربي.
من هو الأمير تركي بن سعود
يعتبر الراحل الأمير تركي بن سعود أحد أحفاد الأمير تركي بن سعود بن عبد العزيز نجل الملك الثاني للمملكة العربية السعودية الملك سعود بن عبدالعزيز، لا يعرف عنه انشغاله بالسياسة، ولا توجد معلومات كثيرة عن سيرته الشخصية، كما أن كل المعلومات تؤكد أنه مازال في مرحلة الشباب حتى إن جده يبلغ حاليا تسعة وستون سنة، ومشر العيد من رواد منصة تويتر تغريدات النعي والعزاء بعد صدور بيان الديوان الملكي للأمير الراحل.
أن لله وأنا إليه راجعون ، انتقل لله أخي وابن عمي تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز 💔 اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار🤲🏻💔 pic.twitter.com/J9zsGX8T5j
— سعود بن تركي بن ثامر آل سعود (@_SALSAUD11) July 9, 2022
سبب وفاة الأمير تركي بن سعود
تداولت العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية سبب وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، حيث أكدت أنه كان يعاني من مرض عضال وآلام في الأعوام الأخيرة، كما أنه أدخل للمستشفى في الأيام الماضية بعد أن ساءت حالته الصحية وتعرضه لوعكة صحية كانت السبب في وفاته.
موعد صلاة الجنازة على جثمان الأمير تركي بن سعود
حسب الإعلان الأخير للديوان الملكي السعودي فإنه سيصلى عليه يوم غدا الأحد ثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
اللهم اغفر له وارحمه واجعل مرضه في ميزان حسناته
هل تمت تصفيته 🤔🤔🤔
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنه ونعيمها ويصبر اهله
انا لله وانا اليه راجعون ولاحولا ولاقوة الا بالله العلي العظيم
رحم الله فقيد الأمة واسكنه فسيح جنانه ، احسن الله ختام الامير بافضل،أيامه مما يخفف عزاءالامة والأسرة العريقة واحسن عزاءها
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب
معرفناش سبب الوفاة!!!!!
ربي يرحمه ويغفر له ويدخله الجنه من دون حساب ولا عقاب
الله يرحمه و يدخله الجنة
اللهم اغفر له وارحمه وزد له فى حسناته وتجاوز عن سيئاته واغسله بالماء والثلج والبرد وادخله فسيح جناتك يا ارحم الراحمين
كلنا ع هذا الموال الله يحسن خاتمتنا يارب ويرحم جميع اموات المسلمين والمسلمات يارب العالمين
كلنا ع هذا الموال الله يحسن خاتمتنا يارب ويرحم جميع اموات المسلمين والمسلمات يارب العالمين
الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
الله يغفر له ويرحمه ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه اللهم امين يارب العالمين ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
الله يرحمه ان لله وان اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه ويغفر ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنة أن لله وإن إليه راجعون عظم الله اجركم ورحم الله ميتكم حسبي الله ونعم الوكيل استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر صدقه جاريه عن المرحوم الأمير تركي رحمه الله
رحمه الله وغفر له
اسئل الله ان يغفرله ويرحمه ويجبر عزاء ذويه ويحلله ويبيحه ويبدله بارا غير داره واهلا غير اهله ويجعله في عليين وينقبه كالثوب الأبيض من الدنس ويطهره كثلج اميييييين والحمدلله على كل حال.
الله يرحمه يارب العالمين ويوسع منازله ويكفر سيئاته ماظهر منها وما بطن ، ويارب تسكنه فسيح جناتك ، اللهم يارب تعفي عنه وتجعله في روضه من رياض الجنه اللهم امين يارب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يرحمه وعضم الله اجركم
عظم وليس عضم
رحمه الله عليه
انالله وأنا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
رحمه الله وغفر الله له واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب
وجبر الله مصابكم أسرته الكريمه
والله يحسن لنا الختام
فلن يبقى احد على وجه هذه الأرض
فكلنا راحلون والحمد لله على قضاىه وقدره
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه ويثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من رياض الجنة