حقيقة نقص راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر 1444؟.. الموارد البشرية توضح بالتزامن مع الإيداع

بعد إعلان نتائج أهلية الضمان وفي خلال ساعات سيتم إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين، أبلغت وزارة الموارد البشرية بأن هناك نقص في الرواتب لهذا الشهر عن الشهر الماضي، فما هو سبب نقص راتب الضمان لهذا الشهر هذا سنوضحه بالسطور التالية.

سبب نقص راتب الضمان الاجتماعي

ينتظر المستفيدين من الضمان موعد صرف الرواتب للشهر الجديد، وغدا هو أول أيام شهر أغسطس لعام 2022 وهو اليوم المحدد لإيداع رواتب الضمان، ولكن كشفت وزارة الموارد البشرية عن أن هناك نقص في رواتب الضمان لهذا الشهر، فما هو سبب نقص راتب الضمان لهذا الشهر، والحقيقة أن ما سيحدث هو صرف الراتب الأساسي فقط دون زيادة الراتب الإضافي.

حيث أنه قد تم صرف تلك الزيادة مع الراتب الأساسي لشهر يوليو الماضي، وكان ذلك الراتب الإضافي هو المكرمة الملكية التي أصدر خادم الحرمين الشريفين أمر بصرفها كمساعدة لبعض الأسر على مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار، كما أن هذا الراتب الإضافي تم صرفه لمدة شهر واحد ولن تستمر الزيادة حتى شهر أغسطس وسيعود صرف الراتب الأساسي كما كان من قبل.

سلم رواتب الضمان

يتدرج سلم رواتب الضمان حسب عدد أفراد الأسرة كما أوضحت وزارة الموارد البشرية، ويبدأ سلم الرواتب من 1100 ريال وحتى 5000 ريال سعودي للأسر المكونة من عدد أفراد من تسع إلى الخمسة عشر فرد، ويمكنك الاستعلام عن قبول طلب للأهلية من خلال موقع الوزارة.

الاستعلام عن قبول الأهلية

بعد توضيح سبب نقص راتب الضمان، ومع اقتراب إيداع الرواتب بعد ظهور إعلان نتائج الأهلية، وقبول الأهلية هي بمثابة الموافقة على طلبك للحصول على دعم الضمان، إليكم خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان وهي: