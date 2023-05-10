“مسجون بـ6 شهور وغرامة 300 ألف”.. سبب سجن أبو جركل التيك توكر السعودي يتصدر الترند

أعتلى وسم سجن أبو جركل قائمة الموضوعات المتداولة في “تيك توك” بالسعودية مؤخراً، حيث تناقلت في الأيام الماضية، أنباء عن سجن التيك توكر المعروف، وهو ما أدى إلى اختفائه.

حيث تساءل جمهوره والداعمين له في بثوث التيك توك، عن سبب اختفائه طيلة الأيام الماضية، وعلم متابعيه فيما بعد أنه مسجون.

سبب سجن أبو جركل

وحسبما تداوله مستخدمي “تيك توك”، يُزعم أن سبب اختفاء أبو جركل الفترة الماضية، على خلفية قضاء عقوبته، لمدة 6 أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 300 ألف.

الخبر انتشر كالنار في الهشيم بين جمهوره في السعودية، وبرغم ذلك، لم يجري تأكيده من مصدر رسمي، وحتى هذه اللحظات، لم يرد أي معلومة موثوقة تكشف عن سبب الاختفاء.

ويغيب التيك توكر الشهير “أبو جركل”، عن نشر اليوميات والفيديوهات منذ مدة، وهو ما أثار الشكوك حوله، خاصةً وأنه لم يعتاد أن يغيب كل هذا الوقت عن جمهوره، كونه كان مواظباً على الظهور، لاسيما في بثوث التيك توك.

وسرعان ما خرجت أنباء تفيد بـ”سجن أبو جركل”، وهو ما دفع البعض للبحث عن سبب سجنه، وهل مسجون بالفعل.

البداية مع ريم التي تضامنت مع الأخير قائلة: “والله ما مسكينه غير امه كان ولدها الوحيد كان يهتم بالغنم حقتها الله يفك اسره”.

وكشف “ولد عبدالعزيز” عن سبب سجنه معلقًا: “كلها من اللي اسمها غدير رفعت عليه قضية وغرامه 350 ألف مو 300”.

وعلق آخر: “صحيح وين أبو جركل عن الساحة”. وجاء في تعليق: “والله وحشنا أبو جركل يا عزتي لك يأبو جركل”.

من هو أبو جركل

مبارك القحطاني وشهرته “أبو جركل”، يُتابعه عبر سناب شات 1.5 مليون مشتركاً، وأقل من مليون متابعاً عبر تيك توك، واحد من ضمن الأسماء التي برز أسمها في عالم السوشيال ميديا في السعودية.

اشتهر بفضل الظهور في البث المباشر في تيك توك، وسرعان ما لفت الأنظار بعفويته وشخصيته الكوميدية التي تجذب الجميع لمشاهدته.

وصل إلى عدد كبير من المستخدمين في المملكة وعلى مستوى دول الخليج في مدة قصيرة، وظهر مع عدد من نجوم الساحة، أمثال رهف القحطاني وشمس الكويتية وغيرهم من مشاهير التطبيق الأعلى شيوعاً.