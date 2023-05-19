أبشر توضح سبب ظهور رسالة تعذر الدفع عند تجديد الهوية| وكيفية استرداد المبلغ المخصوم

توضيحات جديدة من منصة أبشر الإلكترونية خلال الرد على عدد من الاستفسارات والتساؤلات التي تصلها من قبل المواطنين والمقيمين عبر صفحتها الرسمية على تويتر، كما كشفت عن شروط وضوابط وكيفية التسجيل في خدمة التوصيل للطلبات داخل المملكة “كفو أبشر”، للحصول على فرص العمل من قِبَل الشركات العاملة بهذا المجال، ويتم مشاركة البيانات الخاصة بالمتقدم مع تلك الشركات.

سبب رسالة تعذر الدفع عند تجديد الهوية

في البداية ردت أبشر على سؤال ورد إليها من مواطن يستفسر عن سبب ظهور رسالة سبب رسالة تعذر الدفع عند تجديد الهوية، حيث لم تتم عملية الدفع بنجاح، فطالبت المنصة بضرار تفعيل خيار الشراء من الإنترنت من خلال حسابه البنكي:

وذكرت المنصة بأنه سيتم استرداد المبلغ المخصوم تلقائي من البرنامج في حالة تم خصم المقابل المادي للخدمة ولم يتم الحصول عليها، كما هو الحال أيضًا في الرد على رسالة طلب استرداد مبلغ تجديد جواز السفر ورفض النظام.

ما يعني أن المبلغ المخصوم سيتم استرداده لاحقًا تلقائيًا في حالة عدم الحصول على الخدمة.

طلبت استرداد مبلغ تجديد جواز للزوجه ورفض النظام ؟ — SKY (@Ahmed2w20) May 18, 2023

شروط وكيفية التسجيل داخل خدمة خدمة كفو أبشر

ومن ناحية أخرى تم إتاحة التسجيل في خدمة كفو أبشر الإلكترونية، في حالة توافر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم جنسيته سعودية.

يجب على المتقدم أن يكون لديه سيارة ورخصة سارية خاصة بها.

يلزم علي المتقدم التسجيل في خدمة كفو، وذلك من خلال منصة أبشر على موقعها الرسمي.

يجب تقديم الأوراق المطلوبة للتسجيل.

طريقة التسجيل