ما هو سبب ارتفاع سعر تعبئة اسطوانة الغاز في جازان والتفاوت في اسعار الاسطوانات الجديدة

بحلول الشهر المُنصرم مايو من العام الجارِ 2022 قامت “شركة الغاز أرامكو” بالإعلان عن أسعار البنزين في السعودية، ومن جِهة أخرى فإن “سعر الغاز المسال” قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً ونتاجاً لذلك كان هُناك زيادة في سعر تعبئة أسطوانات، وجدير بالذكر أن هُناك حالة من التذبذب من قِبل المُواطنين في العديد من المناطق وأهمها منطقة “جازان” حول سعر أسطوانة الغاز في السعودية، وفيما يلي سوف نُوضح لكم سبب ارتفاع سعر تعبئة أسطوانة الغاز في جازان والتفاوت في أسعار الأسطوانات الجديدة.

سعر تعبئة أسطوانة الغاز في السعودية 2022 “غازكو”

في وقت سابق أيضاً قامت “شركة غازكو” في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز، وجدير بالذكر أن سعر الغاز في السعودية للأسطوانات يكون 18.58 ريال سعودي وهذا السعر يكون شاملاً للضريبة وغير شامل لتكلفة النقل، ومن جِهة أخرى فإن العامل الرئيسي وراء ارتفاع سعر أسطوانة الغاز هو الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز عالمياً.

سبب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز في جازان

تم تقديم العديد من الشكاوى من قِبل المُواطنين بمنطقة جازان نتاجاً لارتفاع سعر أسطوانة الغاز في المنطقة، وجدير بالذكر أن سعر تعبئة أسطوانة الغاز في جازان قد يتراوح ما بين 24 إلى 25 ريال سعودي بعدما ارتفع سعر الغاز للأسطوانة من 18.85 ريال سعودي، وهذا الأمر بالكاد قد أدى إلى استياء المُواطنين بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

فيديو | مراسل #الإخبارية: أسعار الغاز في #جازان متفاوتة وتتراوح ما بين 24 إلى 27 ريالا pic.twitter.com/16WLuv4y3q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2022

ومن جِهة أخرى فإن هُناك بعض التقارير الإخبارية التي أشارت إلى أنه في بعض الأوقات قد يصل سعر تعبئة أسطوانة الغاز في جازان إلى 27 ريال سعودي، بالإضافة إلى وجود صعوبة في تعبئة أسطوانات الغاز، ويضطر العديد من المُواطنين للتوجه المُباشر إلى مستودعات تعبئة الغاز في المنطقة لعدم توافر الأسطوانات خارج المستودعات بصورة طبيعية.

كم سعر أسطوانة الغاز الجديدة في السعودية؟

من أكثر التساؤلات تداولاً تلك الفترة هي “بكم تعبئة أسطوانة الغاز 2022” وأيضاً “كم سعر أنبوبة الغاز الجديدة”، وخاصة في الآونة الأخير قُبيل الإعلان عن العديد من القرارات ذات صِلة بهذا الشأن والتي تم الإعلان عنها مُسبقاً، أما عن سعر تعبئة أسطوانة الغاز في السعودية 2022 “الجديدة” فهي كالتالي: