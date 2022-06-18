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ما هو سبب ارتفاع سعر تعبئة اسطوانة الغاز في جازان والتفاوت في اسعار الاسطوانات الجديدة

إسلام إبراهيم محمد

بحلول الشهر المُنصرم مايو من العام الجارِ 2022 قامت “شركة الغاز أرامكو” بالإعلان عن أسعار البنزين في السعودية، ومن جِهة أخرى فإن “سعر الغاز المسال” قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً ونتاجاً لذلك كان هُناك زيادة في سعر تعبئة أسطوانات، وجدير بالذكر أن هُناك حالة من التذبذب من قِبل المُواطنين في العديد من المناطق وأهمها منطقة “جازان” حول سعر أسطوانة الغاز في السعودية، وفيما يلي سوف نُوضح لكم سبب ارتفاع سعر تعبئة أسطوانة الغاز في جازان والتفاوت في أسعار الأسطوانات الجديدة.

ارتفاع سعر تعبئة اسطوانة الغاز

سعر تعبئة أسطوانة الغاز في السعودية 2022 “غازكو”

في وقت سابق أيضاً قامت “شركة غازكو” في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز، وجدير بالذكر أن سعر الغاز في السعودية للأسطوانات يكون 18.58 ريال سعودي وهذا السعر يكون شاملاً للضريبة وغير شامل لتكلفة النقل، ومن جِهة أخرى فإن العامل الرئيسي وراء ارتفاع سعر أسطوانة الغاز هو الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز عالمياً.

سعر انبوبة الغاز الجديدة في السعودية 2022 بعد تحديث ارامكو لشهر يونيو

كم سعر اسطوانة الغاز الجديدة في السعودية بعد تحديث ارامكوا لشهر يونيو 2022 ؟.. غازكو توضح

سبب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز في جازان

تم تقديم العديد من الشكاوى من قِبل المُواطنين بمنطقة جازان نتاجاً لارتفاع سعر أسطوانة الغاز في المنطقة، وجدير بالذكر أن سعر تعبئة أسطوانة الغاز في جازان قد يتراوح ما بين 24 إلى 25 ريال سعودي بعدما ارتفع سعر الغاز للأسطوانة من 18.85 ريال سعودي، وهذا الأمر بالكاد قد أدى إلى استياء المُواطنين بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

ومن جِهة أخرى فإن هُناك بعض التقارير الإخبارية التي أشارت إلى أنه في بعض الأوقات قد يصل سعر تعبئة أسطوانة الغاز في جازان إلى 27 ريال سعودي، بالإضافة إلى وجود صعوبة في تعبئة أسطوانات الغاز، ويضطر العديد من المُواطنين للتوجه المُباشر إلى مستودعات تعبئة الغاز في المنطقة لعدم توافر الأسطوانات خارج المستودعات بصورة طبيعية.

ارتفاع سعر تعبئة اسطوانة الغاز

كم سعر أسطوانة الغاز الجديدة في السعودية؟

من أكثر التساؤلات تداولاً تلك الفترة هي “بكم تعبئة أسطوانة الغاز 2022” وأيضاً “كم سعر أنبوبة الغاز الجديدة”، وخاصة في الآونة الأخير قُبيل الإعلان عن العديد من القرارات ذات صِلة بهذا الشأن والتي تم الإعلان عنها مُسبقاً، أما عن سعر تعبئة أسطوانة الغاز في السعودية 2022 “الجديدة” فهي كالتالي:

  • سعر أسطوانة الغاز الجديدة “العادية” يكون 150 ريال سعودي، وهذا السعر لا يشمل المُنظم.
  • سعر أسطوانة الغاز الجديدة “العادية” بجانب المُنظم يكون 180 ريال سعودي.
  • يبدأ سعر عبوات الغاز من 170 ريال سعودي.
  • يتراوح سعر أسطوانة الغاز بالمحال التجارية من 200 حتى 400 ريال سعودي.
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إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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