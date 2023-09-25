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سامحوها هي بالمستشفى.. والدة لطيفة التركي تكشف تفاصيل حالة ابنتها الصحية وتسأل المواطنين بالدعاء لها بالشفاء

أسماء صبري

تفاعل المغردون على منصات التواصل الاجتماعي مع الحادث المروع الذي واجهته نجمة سناب شات، لطيفة التركي.

- صورة 1 - سامحوها هي بالمستشفى.. والدة لطيفة التركي تكشف تفاصيل حالة ابنتها الصحية وتسأل المواطنين بالدعاء لها بالشفاء

مشهورة سناب لطيفة التركي - مصدر الصورة: المرصد.

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وقد تم تداول مقطع فيديو من داخل غرفة المستشفى يظهر لطيفة التركي وهي تتلقى الرعاية الطبية عقب الحادث.

خلال الفيديو، كشفت لطيفة عن تفاصيل الإصابات التي ألمت بها، مؤكدة على كسور في منطقة الحوض والفخذ، قائلة: “الحمد لله على كل شيء”.

وفي سياق ذو صلة، نشرت والدة لطيفة مقطعاً يُظهر تفاصيل الحادث الذي ألم بابنتيها، لطيفة وشهد، في حادث سير عنيف وقع السبت الماضي.

وأفادت أن الشابتين كانتا داخل السيارة عند وقوع الحادث، وتم نقلهما سريعاً إلى قسم الطوارئ. ورغم الكسور التي تعرضتا لها، فإن حالتهما الصحية تشير إلى تحسن.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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