أخبار السعودية

“ساما” يطرح مشروعًا جديدًا لمواكبة نظام الشركات

آياتي خيري

طرح البنك المركزي السعودي “ساما” مشروع “تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي” لطلب مرئيات المهتمين والمختصين حياله، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

جاء هذا المشروع لمواكبة ما ورد في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية من تغيّرات تتقاطع مع المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وأخذًا بالاعتبار طبيعة القطاع المالي، والممارسات والمعايير الدولية.

ومن المقرر أن يتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي” خلال (15) يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ، ويمكن الاطّلاع على المشروع من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.


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عن الكاتب:
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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