“عاجل التعليم” تُحدد ساعات العمل في رمضان 1444 وموعد إجازة عيد الفطر وُتعلن أن الدراسة حضوري

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تستمر في إصدار البيانات العاجلة لجميع الإدارات التعليمية بكافة المناطق بالمملكة مع اقتراب موعد شهر رمضان المُبارك، وبعد أن تم الإعلان عن موعد بداية الدراسة في رمضان، أعلنت “التعليم السعودية” عن ساعات العمل في رمضان 1444.. تفاصيل الخبر تجدونها أدناه.

“التعليم” تُعلن رسمياً أن الدراسة في رمضان حضوري

مُنذ قليل تم الإعلان رسمياً من قِبل “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية على أن الدراسة في رمضان 2023 سوف تكون حضورياً وليس عن بُعد كما أشارت العديد من الأخبار المُتداولة عبر مِنصات التواصل الاجتماعي وتحديداً مِنصة Twitter للتدوينات القصيرة.

تحديد ساعات العمل في رمضان

اليوم الثلاثاء “الرابع عشر” 14 من شهر مارس/آذار 1444 هـ المُوافق “الثاني والعشرين” 22 من شهر شعبان 1444 هـ تم الإعلان رسمياً من قِبل “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية، وتم التنويه على أن ساعات العمل بالمدارس سوف تكون 5 ساعات يومياً وهي كالآتي:

تبدأ ساعات العمل من الساعة العاشرة 10:00 صباحاً.

تنتهي ساعات العمل الساعة “الثالثة” 03:00 مساءً.

يجدر الإشارة إلى أنه تم التنويه أيضاً إلى أنه سوف يتم إعطاء الصلاحيات لجميع إدارات التعليم بالمملكة لوضع تغييرات بأوقات ساعات العمل من حيث بدايتها ونهايتها في رمضان، وذلك بحيث لا تتجاوز تِلك التغييرات ساعتين.

موعد عطلة عيد الفطر في رمضان 1444

على سياق مُتصل أيضاً أوحت “وزارة التعليم” بالمملكة العربية السعودية عن موعد إجازة عيد الفطر 1444-2023 مـ، وسوف تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس “الثاني والعشرين” 22/9/1444 هـ، وسوف تنتهي عطلة عيد الفطر 2023 في السعودية يوم الثلاثاء “الخامس” 5/10/1444 هـ، ويكون تاريخ العودة للمدارس يوم الأربعاء 6/10/1444.

“تعليم الرياض” يُحدد موعد دوام الدراسة في رمضان

على جانب آخر تم الإشارة من قِبل “إدارة تعليم منطقة الرياض” بالمملكة العربية السعودية على أنه تم تحديد موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان 2022-1444، وأشارت “إدارة تعليم الرياض” على أن موعد دوام المدارس في رمضان سوف يبدأ من تمام الساعة “التاسعة” 09:00 صباحاً.

في الأخير نصل إلى خاتمة تقريرنا الذي تطرقنا خلاله للحديث عن كافة التفاصيل حول تصريحات وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية حول ساعات العمل في رمضان، وموعد إجازة عيد الفطر، وموعد دوام اليوم الدراسي.