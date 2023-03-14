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“الموارد البشرية” تُحدد ساعات العمل في رمضان 2023.. وللجِهة الحكومية حرية تحديد الوقت

إسلام إبراهيم محمد

أيام قلائل تفصلنا عن شهر رمضان المُبارك، وبالكاد هُناك تساؤلات عِدة حول موعد بداية الدوام في رمضان، وذلك حيث أوضحت “وزارة الموارد البشرية” في السعودية عن ساعات العمل في رمضان 1444، وأشارت إلى أنه تم إتاحة الصلاحية للِجهات الحكومية بتحديد موعد بداية الدوام ونهايته في رمضان، وسوف نُوضح لكم عبر موقع “نجوم مصرية” ساعات العمل في رمضان 2023.

دوام رمضان 1444

“الموارد” دوام رمضان لا يتجاوز 5 ساعات

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بحلول اليوم الثلاثاء “الثاني والعشرون” 22 من شهر شعبان 1444 هـ المُوافق “الرابع عشر” 14 من شهر آذار / مارس 2023 مـ تم الإعلان من قِبل “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية أن موعد ساعات العمل في رمضان سوف تكون “خمس” 5 ساعات فقط.. وعلى سياق مُتصل أيضاً أشارت “الموارد البشرية” أن ساعات الدوام الرسمية سوف تبدأ من تمام الساعة “العاشرة” 10:00 صباحاً وسوف تنتهي عِند الساعة “الثالثة” 03:00 عصراً طُوال أيام شهر رمضان المُبارك.

ساعات العمل في رمضان 2023

ساعات العمل في اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية

من جانب آخر أيضاً تم التأكيد من قِبل “وزارة الموارد البشرية” أن لائحتها التنفيذية الخاصة بالخدمة المدنية تنص على أن ساعات العمل في رمضان يجب أن لا تتجاوز “خمس ساعات” يومياً، وذلك بالإضافة إلى تمكين الوزراء أو من في حكمهم صلاحية القيام بإجراء التغييرات الخاصة بأوقات بدء العمل وساعات الدوام الرسمية ومواعيد انتهائها، وذلك التعديل يجب أيضاً أن لا يتجاوز “ساعتين” وفقاً لما تم ورده باللائحة التنفيذية للخدمة المدنية.

ووفقاً للائحة نجد أن تِلك الصلاحية التي تم إعطاؤها بهدف تمكين الجِهات والمصالح الحكومية بتحديد أوقات العمل وفقاً لاحتياجات العمل، وأيضاً في ذلك مُراعاة شديدة لأوقات الازدحام والذروة، وتم التنويه على ضرورة الالتزام التام من قِبل الجِهات الحكومية بالتعديلات المذكورة، ويجب أن يتم إبلاغ تِلك التعديلات إلى الموظفين، وتوضيح متى تبدأ ساعات العمل اليومية ومتى تنتهي، ويجب أن يتم التنويه بحد أقصى قبل يوم 27 شعبان 1444 هـ.

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إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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