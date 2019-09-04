شركة ساس السعودية تعلن عن وظائف للسعوديين والتقديم من 4 سبتمبر

في إطار الإعلان المتواصل عن وظائف للسعوديين سواء التابعة لنظام جدارة أو تمهير أو الشركات الخاصة، أعلنت شركة ساس العالمية صباح اليوم الثلاثاء الرابع من سبتمبر والموافق 5 محرم للعام الهجري 1441، عن وظائف لحملة الدبلومات والثانوية العامة وبكالوريوس الهندسة ومدارس المساحة ومؤهلات عليا أخرى، وذلك للعمل في مشروع صيانة أرصفة الشوارع بمدينة الرياض، وبالتحديد في المنطقة الشمالية منها وحيث وظائف تقع تحت بند الإدارية والفنية.







وظائف للسعوديين في شركة ساس

بلغ عدد الوظائف المطلوبة 49 وظيفة حيث اشتملت على مهندسين حاصلون على بكالوريوس الهندسة المدنية، ولديهم خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وكذلك الحاصلون على مدرسة المساحة ولديهم خبرة في العمل بالطرق والأجهزة المستخدمة في ذلك، ولديهم اعتماد من الهيئة السعودية للهندسة، وكذلك من حملة الدبلومات الفنية أو الثانوية والذين لديهم خبرات في مجال التعامل مع أعمال الطرق والصيانة.







وموظفي للعمل على الحاسب الآلي بشرط أن يكون لديه الخبرة في التعامل معه، ومراقبين وحرفيين يجيدون أعمال الصيانة والعمل في الكهرباء والسباكة، وعمال ينفذون بعض المهام المُوكلة لهم، وتتضح كل الوظائف بتفاصيلها من خلال الصورة المرفقة.







هذا ويمكن التقديم من اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر عبر البريد الإلكتروني الموضح في الصورة السابقة، أو إرسال السيرة الذاتية للمتقدم بالفاكس من خلال الرقم الظاهر في الصورة المرفقة، ولم توضح الشركة في إعلانها عن موعد انتهاء التقديم.