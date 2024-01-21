“سار” تستعرض مكاسب وإنجازات 2023

كشفت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن أبرز أرقامها التشغيلية لعام 2023م، تشمل أرقامًا تسجل لأول مرة في تاريخ الخطوط الحديدية بالمملكة، حيث تخطى عدد ركاب قطارات الخطوط الحديدية السعودية 11.2 مليون راكب عبر شبكات الشرق والشمال وقطار الحرمين السريع وقطار المشاعر المقدسة خلال العام، بزيادة بلغت 55% مقارنةً بعام 2022م.

شعار الخطوط العربية السعودية _ مصدر الصورة: صحيفة المدينة

وأكد التقرير ارتفاع أعداد رحلات قطارات الركاب على شبكات سار خلال عام 2023م بنسبة 25% مقارنة بعام 2022م، ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى أكثر من 32 الف رحلة.

وفي نفس الإطار، قالت “سار” أن حجم المعادن والبضائع التي تم نقلها عبر شبكاتها خلال عام 2023م تجاوز 24.7 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 6% عن عام 2022م، مما أسهم في إزاحة أكثر من مليوني رحلة شاحنة عن الطرق السريعة وتقليل استهلاك الوقود في المملكة بأكثر من 3 ملايين برميل، وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية والضارة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في عام 2023م تعكس الدعم الكبير غير المحدود من القيادة الرشيدة وتؤكد التزام الشركة بالعمل بوتيرة تصاعدية مدروسة تتوافق مع أهدافها الإستراتيجية، حيث جاءت هذه الأرقام التاريخية والنجاحات الاستثنائية ثمرة للتخطيط الاستراتيجي الفعّال وتبني أحدث التقنيات في قطاع النقل بالخطوط الحديدية، وبناء الشراكات المستدامة مع شركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص، مما أسهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وتحدث المالك عن الإنجازات المتميزة التي حققتها “سار” هذا العام بالإضافة الى الأرقام الإستثنائية التي تم الوصول لها لأول مرة في قطاعي الركاب والشحن، حيث قال “شهد عام 2023م اطلاق العديد من المبادرات النوعية والخدمات الجديدة في قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة، حيث تم اطلاق أول تجارب تشغيلية للقطار الهيدروجيني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخدمة التصدير المباشر من الميناء الجاف بالرياض، والربط الالكتروني لتذاكر قطارات الركاب مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وتوقيع عدة عقود لأول مرة لربط النقل البحري بالنقل السككي، وكذلك أول عقد لشحن السيارات عبر القطارات.

وأشار المالك إلى أن إنجازات عام 2023م امتدت أيضًا لتعزيز قطاع الشحن والتوسع في قاعدة العملاء مما أدى إلى الوصول إلى صناعات جديدة تستفيد للمرة الأولى من خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية، مساهمة بذلك في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكافة الشرائح من العملاء، مما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه “سار” في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تشهد نمو كبير في المملكة، ومما يساهم كذلك في رفع العوائد المالية للشركة والتي سجلت أعلى مستوياتها خلال العام.