أخبار السعودية

ساب يعلن إرتفاع أرباحه الفصلية خلال 2023 بنسبة 75%

آياتي خيري

أعلنت إدارة البنك السعودي البريطاني ساب، من خلال بوابة تداول السعودية ، نتائج أعماله الفصلية للربع الأول من العام الجاري 2023، حيث زاد صافي أرباح البنك إلى حوالي 1.765 مليار ريال سعودي، مقابل نحو 1.004 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 75.8%.

بنك ساب

وأكد البنك السعودي البريطاني صعود ربحية السهم من 0.49 ريال إلى نحو 0.86 ريال للسهم الواحد على أساس سنوي، في الوقت الذي صعدت فيه أرباح البنك السعودي البريطاني بالربع الأول من 2023 بنسبة 27.07% على أساس ربع سنوي بحوالي 1.389 مليار ريال.

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وقال البنك السعودي البريطاني أن سبب صعود أرباح الربع الأول بعام 2023 مقارنة بنفس الربع من عام 2022، يعود إلى زيادة إجمالي دخل العمليات، وقابل هذا جزئيا صعود بمخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وإجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

كما أشار البنك إلى أن زيادة إجمالي دخل العمليات يرجع إلى صعود صافي دخل العمولات الخاصة، ولكن بدرجة أقل صعد دخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل صرف عملات، ليقابل هذا جزئيا ارتفاع بصافي خسائر أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وارتفاع بصافي العمليات الأخرى.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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