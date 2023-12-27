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زيارة طلاب الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة لمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة

آياتي خيري

تفقد وفد من الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة الذي يعتبر أحد مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج “رؤية السعودية 2030”.

وتابع الوفد الخدمات والتقنيات المستخدمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، واستمع لشرح عن مهام المركز المختلفة وأدواره في تقديم الخدمات الأمنية والطارئة للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة يخدم (16) محافظة، إضافة إلى مدينة مكة المكرمة، ووحد عمل (47) غرفة عمليات في مكان واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية.


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عن الكاتب:
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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