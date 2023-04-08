حقيقة صدور أمر ملكي بزيادة رواتب التقاعد أبريل 2023 ومتى صرف المعاش القادم؟

يستفيد العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية من معاش التقاعد المدني والعسكري، ويتساءل المستفيدون عن زيادة رواتبهم وتحديد موعد صرف معاشات شهر أبريل.

وبالتزامن مع اقتراب موعد الصرف، يرغب المستفيدين في الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة في ظل انتشار العشرات من الشائعات الغير رسمية.

هل صدر أمر ملكي بزيادة رواتب التقاعد أبريل؟

وتوضح المؤسسة العامة للتقاعد أنه لم يصدر أي أوامر ملكية بإقرار زيادة رواتب التقاعد في شهر أبريل، وأن كل ما هو منتشر عبر مواقع التواصل الغير رسمية مجرد شائعات، ويجب الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة. وفي حال وجود توجيهات بالزيادة، ستعلن المؤسسة العامة للتقاعد عنها عبر حسابها المعتمد.

موعد صرف رواتب التقاعد أبريل 2023

وبخصوص موعد صرف معاشات شهر أبريل، فقد حددت المؤسسة العامة للتقاعد يوم 25 من كل شهر ميلادي ليكون موعد الصرف المحدد لرواتب التقاعد للقطاعين المدني والعسكري. وبناء عليه، سيتم صرف رواتب التقاعد لشهر أبريل يوم الثلاثاء 25 أبريل الموافق 6 شوال. وتنبه المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين لعدم الانسياق وراء الشائعات، والتحلي بالصبر حتى موعد الصرف المحدد.

وبذلك، يجب على المستفيدين من معاش التقاعد المدني والعسكري في المملكة العربية السعودية الحصول على المعلومات الصحيحة حول زيادة رواتبهم وموعد صرف معاشات شهر أبريل، وعدم الانسياق وراء الشائعات الغير رسمية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الغير رسمية.

الاستعلام عن نزول المعاشات

الدخول لرابط موقع المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني.

الضغط على تسجيل أفراد.

ثم نضغط على تسجيل مستخدم الجديد.

يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة.

تأكد من البيانات.

ثم اضغط تسجيل.

طريقة احتساب المعاش للقطاعين المدني والعسكري