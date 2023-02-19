عاجل .. المؤسسة العامة تعلن عن الزيادة الأخيرة براتب التقاعد للقطاعين المدني والعسكري

حددت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية ووفقاً لنص المادة 11 انه مصرح للقطاعين المدني والعسكري زيادة راتب التقاعد بشكل منتظم، ومن الجدير بالذكر أن المملكة تقدم تلك الرواتب نظير خدمات وجهود العاملين بها طيلة سنوات عمرهم، وأن تلك الرواتب والزيادات تختلف من موظف لآخر حسب الأقدمية بالعمل والدرجة الوظيفية للعامل، وقد حددت المملكة يوم محدد شهرياً لصرف المعاشات لا يتأخر ولا يتقدم إلا في حين وجود عطلة رسمية، تابعونا لباقي الخبر.

موعد صرف رواتب التقاعد لشهر فبراير 2023

حددت المؤسسة العامة للتقاعد يوم محدد لصرف رواتب التقاعد على ان يكون يوم 25 من كل شهر ميلادي، وكما ذكرنا من قبل أن ذلك الموعد لا تقدم ولا يتأخر إلا في حال توافقه مع عطلة رسمية، وبناء عليه سيتم صرف معاشات تقاعد القطاعين المدني والعسكري بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد القادم 26 فبراير 2023 والموافق 6 شعبان 1444، وذلك لتوافق يوم 25 مع عطلة السبت الرسمية.

شروط الحصول على راتب التقاعد

حددت المؤسسة العامة للتقاعد شروط محددة لا بد أن تتوافر في المتقاعد المدني والعسكري لكي يستطيع الحصول على راتب التقاعد، وهذه الشروط هي:

أن يكون الموظف قد أتم عمر 60 عام.

كما يلزم أن يكون قد قضى في الخدمة على الأقل 20 عام.

ألا يكون قد تم فصله من عمله.

كما يمكن حصول الموظف على المعاش التقاعدي في حال الإصابة أثناء العمل أو حدوث مرض يمنع عن العمل لا قدر الله.

لا بد أن يتوافر حسن السير والسلوك للعامل.

موعد زيادة راتب التقاعد القادمة

تنص المادة 11 من قانون التقاعد السعودي عل زيادة راتب التقاعد المدني والعسكري لجميع المتقاعدين بالمملكة بشكل دوري ومنتظم، وبناء عليه تكون تلك الزيادة يناير من كل عام بنسبة محددة على الراتب ووفقاً لمفردات العمل وحجم الراتب، وستكون الزيادة الجديدة والقادمة في الرواتب يناير 2024، كما أضافت المؤسسة العامة للتقاعد عبر حسابه الرسمي والمعتمد أنه لا توجد قرارات رسمية بشأن أي زيادات في الرواتب إلا في ذلك الموعد وأن ما تتناقله وسائل التواصل المختلفة عن أي زيادات ليس بصحيح، وفي حال وجود جديد ستعلن عنه المؤسسة عبر حسابها عبر قنواتها المعتمدة.