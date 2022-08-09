كم مدة الدعم الإضافي”زيادة حساب المواطن كم شهر” تستمر للمؤهلين؟.. البرنامج يُجيب

بعد إعلان ملك السعودية عن الزيادة بدعم حساب المواطن وإعادة التسجيل مرة أخرى قد زادت التساؤلات حول هذا الأمر، وهل أن تلك الزيادة ستكون مؤقتة، ولا سيما بعد الارتفاع الملحوظ لكافة الأشياء وصعوبة المواطن في الحصول على احتياجاته الأساسية، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم زيادة حساب المواطن كم شهر؟، وهل أنها مستمرة، أم هي مجرد زيادة مؤقتة وستنتهي.

زيادة حساب المواطن كم شهر؟

إن حقيقة هذا الأمر بأن زيادة في رواتب حساب المواطن وفقاً للتعديلات الجديدة ستكون مؤقتة حوالي ستة أشهر، ومع انتهاء العام تنتهي هذه الزيادة فهي ليست قانون، ولكن الملك قد حدد حوالي 8 مليار دعماً إضافياً لمستفيدي حساب المواطن طبقاً للضوابط التي تم إعلانها بشكل مسبق، فبإمكاننا أن نقول بأن مقدار الزيادة في رواتب الدعم المقدمة من المملكة ستكون لدعم المواشي وحساب المواطن ستة أشهر، وأما مستفيدي الضمان تم تخصيص 2 مليون ريال، فصرف لهم هذا الدعم مرة واحدة فقط لن يتم تكرارها.

مبلغ حساب المواطن من بعد التعديل

إن الأمر الملكي الذي صدر خلال شهر يوليو قد نص على تخصيص 8 مليار كنوع من أنواع الزيادة لمستفيدي حساب المواطن، وإليكم مبالغ الدعم بعد الزيادات وهي كالآتي:

أولاً الشخص الذي يعول الأسرة 720 ريال.

قيمة الدعم للتابع الذي عمره أكبر من 18 عام 360 ريال.

قيمة الدعم لمن هم أقل من 18 عام 215 ريال.

شروط دعم حساب المواطن

إن المرسوم الملكي قد أشار بفتح التسجيل بحساب المواطن مرة أخرى، ولكن طبقاً للشروط التي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، ولابد أن تكون جميع الشروط متوفرة بالشخص المتقدم، وإليكم شروط دعم حساب المواطن الجديد وهي كالآتي: