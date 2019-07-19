زيادة حساب المواطن بعد رفع سعر البنزين في المملكة العربية السعودية

زيادة حساب المواطن خبر حقيقي حيث أعلن برنامج حساب المواطن عن تغطيته فرق الزيادة الحالية بسبب رفع أسعار البنزين ابتداء من دفعة شهر يوليو الجاري 2019 وأكد حساب المواطن عبر تغريدة من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) زيادة حساب المواطن وقيمة الدعم للمستفيدين من حساب المواطن بعد المراجعة الأخيرة لأسعار البنزين مؤكدًا أنه تمت مراعاة ذلك عند إيداع دفعة جديدة، وجاءت هذه الخطوة بعد حدوث انتقادات كثيرة لقرار شركة أرامكو القاضي بتحديث أسعار البنزين اعتبارًا من 14 يوليو الجاري وأكد مغردون على تويتر أن زيادة أسعار البنزين تسببت بمزيد من الضغوطات المالية على المواطن وهي غير مبررة في ظل انخفاض أسعار البترول العالمية لاسيما أن أرامكو عللت زيادة سعر وقود السيارات لمواكبة الأسعار العالمية.

مقدار زيادة حساب المواطن بسبب رفع أسعار الوقود

زيادة حساب المواطن وفق التغريدات التي أصدرها حساب برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء أكيدة حيث رد على سؤال مواطن سعودية بخصوص قيمة زيادة حساب المواطن بأنه بعد عمل مراجعة أخيرة لسعر البنزين حدث تغطية للفروق الحالية بعد مراجعة أسعار البنزين الحالية ابتداءً من دفعة شهر يوليو الجاري، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

اسعار البترول التي اعتمدتها شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية

أسعار البترول للربع السابق: أبريل – يونيو 2019م، بنزين 91: 1.44 ريال لكل لتر، بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر، و أسعار البترول للربع الحالي: يوليو – سبتمبر 2019م، بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر، بنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر وذلك وفقًا للاجراءات التي صدرت من أجل عمل تعديلات تحريكية على أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علماً بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.