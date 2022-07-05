أخبار حساب المواطن عاجل عبر موقع “نجوم مصرية” سوف نُتابعها تفصيلاً عبر التقرير التالي، وذلك بالتزامن مع صدور أمر ملكي بخصوص صرف راتبين حتى نهاية العام الجارِ 1443 – 1444 هـ المُوافق 2022 مـ، ولكن يتساءل العديد من المُستفيدين “كم زيادة حساب المواطن 1443 الشهرية” وهل تستمر لنهاية العام 2022 أم لا، وأيضاً كم قيمة دعم حساب المواطن؟ سوف نتعرف على ذلك تفصيلاً عبر السطور التالية أدناه.. فضلاً تابعونا.

زيادة حساب المواطن الشهرية 1443 للمُستفيدين

تم الكشف من قِبل بعض المصادر لموقع “نجوم مصرية” أن زيادة حساب المواطن 1443 الشهرية تكون بقيمة 70% لمُستفيدي برنامج حساب المواطن، وعلى ذلك سوف يتم اعتبار المُخصص الشهري من شهر ذي الحجة الجارِ ولمُدة تصل إلى 6 أشهر، ومن جِهة أخرى فإن كافة مُستفيدي دعم حساب المواطن سوف يكونوا مشمولين بتلك الزيادة، وأوضح المُتحدث الرسمي للبرنامج أن “هذا شهر في زيادة في حساب المواطن”.

مُوافقة سامية من الملك سلمان لصرف راتبين

وعلى هذا السياق أيضاً فإن خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” قد قام بالمُوافقة على تخصيص مبلغ وقيمته 20 مليار ريال سعودي لمُجابهة جميع التحديات المُتعلقة بـ”ارتفاع الأسعار العالمية”، وسوف يتم تخصيص 8 مليارات سعودي لمُستفيدي حساب المواطن، بالإضافة إلى أن الأوامر الملكية جاءت بإعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى مع الوضع في الاعتبار التقيد بالضوابط والشروط التي تم الإعلان عنها سابقاً.