“زيادة جديدة” ما هي حقيقة ارتفاع أسعار التبغ اليوم في السعودية؟

نقلت جريدة الوطن السعودية خبرا عن زيادة رسمية في أسعار التبغ بالمملكة، حيث تم الإعلان عن ارتفاع أسعار التبغ بالأمس وتأتي تلك الزيادة بقيمة ريال أو ريالين في جميع أنواع التبغ بالسعودية، وشهد السوق امتناع بعض المحلات عن البيع بعد المعرفة بخبر ارتفاع الأسعار وذلك من أجل جني أرباح أكبر عن طريق شرائها بسعرها العادي وبيعها بسعر أكبر.

بدأت زيادة نقاط بيع التبغ من الأمس حيث قامت بعض المحال بمنع بيع التبغ من أجل الحصول على عائد أكبر لدى بيعها بعد الزيادة وهو ما يعد مخالفة للقوانين، حيث تمنع القوانين السعودية حجب أو منع بيع سلعة بغرض بيعها بسعر أعلى، وهو أمر تكرر من قبل، وذلك عند زيادة أسعار التبغ في عام 2016.

عاجل

ارتفاع مفاجئ في أسعار التبغ في المملكة. — الموجز السعودي (@saudistuff) December 24, 2023

عاجل: ارتفاع مفاجئ في أسعار التبغ في المملكة. – ص.المرصد — وكالة تعليق الدراسة (@News_Ejazah) December 24, 2023

أسعار التبغ في المملكة

تعد تلك الزيادة الثانية التي جاءت في أسعار التبغ بالمملكة، حيث جاءت الزيادة الأولى في مارس 2016 بقيمة 100% لذلك قامت بعض المحال بمنع البيع في وقتها من أجل جني أرباح أكبر، إذ يتعمد بعض التجار سحب كميات كبيرة من التبغ قبل الإعلان عن زيادة الأسعار، وبيعها بعد الزيادة للحصول على ربح أكبر، فيما بلغت أسعار بعض أنواع التبغ بعد الزيادة 20 ريال.

فيما جاءت الزيادة بعد تعديل الرسم النوعي أو القيمي تماشيا مع اتفاقيات مجلس التعاون وهي الزيادة التي تعادل ضعف الحد الأدنى للاستيفاء المطبق على أسعار التبغ، وأشارت الوطن أن بعض المحلات تم إبلاغها بالأسعار الجديدة من قبل الموزعين قبل يوم واحد من الزيادة.