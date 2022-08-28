كم زيادة الضمان الاجتماعي للفرد الواحد بعد قرار رفع المعاش للعائل والتابع 1444؟

خلال الساعات القلائل المُنصرمة قامت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية بإصدار العديد من التصريحات الجديدة لمُستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة، وأهم تلك التصريحات التي تم تسليط الضوء عليها هي زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور للعائل والتابع، ولذلك يتساءل العديد من المُستفيدين كم زيادة الضمان الاجتماعي للفرد الواحد بعد رفع المعاش للعائل والتابع 1444.

آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم

بحلول يوم الأمس 30 محرم 1444 هـ المُوافق 28 أغسطس 2022 قامت وزارة “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور للتابع والعائل، وذلك حيث يتم زيادة الضمان المطور للعائل بنسبة 20% والتابع بنسبة 96%، وبذلك نجد أن دائماً ما تسعى “الموارد البشرية” في تيسير الحال على مُستفيدي الضمان المطور وتقديم المزيد من الخدمات للمُستفيدين.

ما هي شروط الضمان المطور 1444؟

من جِهة أخرى أيضاً قامت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية بتوضيح كافة الأمور التي تتعلق بشروط الضمان المطور 1444، وسوف نُوضح لكم أهم تلك الشروط عبر السطور أدناه:

من أهم الشروط الواجب توافرها هو أن يكون كافة المُستفيدين سعوديين الجنسية، ويُشترط أيضاً الإقامة الكاملة بالمملكة.

حال كان المُتقدم مُقيماً بأي من دور الرعاية أو الإيواء فلا يُسمح له بالتقديم على معاش الضمان المطور.

ضرورة الالتزام الكامل بكافة البرامج التدريبية من قِبل أي من المُستفيدين القدارين على إنجاز البرامج المطلوبة.

مُراعاة إدراج كافة البيانات والمُستندات المطلوبة أثناء التقديم، ويجب أن تكون صحيحة وخالية من الأخطاء أو عدم الصِحة أو التزوير.

أن يكون حد الأسرة الأدنى للدخل أقل من 1,100 ريال سعودي للعائل.

أن يكون حد الأسرة الأدنى للدخل أقل من 550 ريال سعودي للتابع.

كم زيادة الضمان للفرد الواحد 1444؟

من جانبها أيضاً أوضحت “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” أن الزيادة تكون بنسبة 96% للتابع أما بالنسبة لزيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور للعائل فهي تكون بنسبة 20%، ومن المُتوقع أن صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي المطور بالتزامن مع موعد صرف الضمان المطور لهذا الشهر، وحال تم صدور أي من القرارات الجديدة بشأن زيادة الضمان المطور من قِبل وزارة “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” سوف يتم الإعلان عنها مُباشرة من قِبل فريق عمل “نجوم مصرية”.